«Супергномы»

В центре сюжета — непоседливая девушка-гном Эльфи, обожающая разные авантюры и веселье. Она принадлежит к клану гномов, которые тайно выручают людей, когда им так необходима помощь маленьких существ. Эльфи регулярно отправляется в город людей на поиски приключений. Во время одной такой вылазки в большой мир героиня знакомится с командой гномов, которые совсем на нее не похожи. Они носят темные колпачки и форму, чтобы быть более незаметными ночью, а еще у них есть классные продвинутые гаджеты. Правда, в отличие от друзей и семьи Эльфи, эти гномы вовсе не стремятся помогать людям, а наоборот, шалят и постоянно над ними подшучивают.

Вместе с новыми знакомыми Эльфи отправляется в захватывающее приключение. Но их веселье прерывает встреча с амбициозным инспектором Лански и ее верной помощницей кошкой Полипеттой. Инспектор одержима идеей поймать маленьких проказников и доказать всем вокруг, что гномы существуют и являются виновниками многих бед. Чтобы не быть разоблаченными, героям предстоит придумать хитроумный план, а также объединиться с кланом Эльфи, отношения с которым были порваны более 250 лет назад.