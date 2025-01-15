«Свидание с монстром» – режиссерский дебют звезды саги «Сумерки» Анны Кендрик

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере криминального триллера «Свидание с монстром» — истории о маньяке Родни Алькала, основанной на реальных событиях. Фильм стал режиссерским дебютом звезды франшизы «Сумерки» Анны Кендрик. Главные роли исполнили Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс и другие.

В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.

История Шерил Брэдшоу основана на реальных событиях и рассказывает историю серийного убийцы Родни Алькала, известного как «Маньяк из телешоу».

Главные роли в фильме исполнили Анна Кендрик («Сумерки», «Простая просьба»), Дэниэл Дзоватто («Оно приходит за тобой», «Детка»), Тони Хейл («Сопрано», «Секс в большом городе»).

Кинокритики отметили новый подход создателей к теме криминальных драм: на первый план выходят истории жертв, а не психологический портрет преступника. Режиссерский дебют Анны Кендрик был назван одним из самых примечательных за 2024 год, так как она смогла взглянуть иначе на взаимоотношения маньяка и его жертвы.