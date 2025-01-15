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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Свидание с монстром» – режиссерский дебют звезды саги «Сумерки» Анны Кендрик

editor
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Свидание с монстром - анна кедрик - сумерки
Актриса сериала «Сумерки». Фото © пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере криминального триллера «Свидание с монстром» — истории о маньяке Родни Алькала, основанной на реальных событиях. Фильм стал режиссерским дебютом звезды франшизы «Сумерки» Анны Кендрик. Главные роли исполнили Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс и другие.

В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.

История Шерил Брэдшоу основана на реальных событиях и рассказывает историю серийного убийцы Родни Алькала, известного как «Маньяк из телешоу».

Главные роли в фильме исполнили Анна Кендрик («Сумерки», «Простая просьба»), Дэниэл Дзоватто («Оно приходит за тобой», «Детка»), Тони Хейл («Сопрано», «Секс в большом городе»).

Кинокритики отметили новый подход создателей к теме криминальных драм: на первый план выходят истории жертв, а не психологический портрет преступника. Режиссерский дебют Анны Кендрик был назван одним из самых примечательных за 2024 год, так как она смогла взглянуть иначе на взаимоотношения маньяка и его жертвы.

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