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Домой366INFO.RUСвоя ноосфера

Своя ноосфера

editor
By editor
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алтай - рцис
Фото предоставлено пресс-службой РЦИС

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве для развития рынка интеллектуальной собственности в регионе.

Соглашение направлено на использование цифровых технологий в сфере интеллектуальной собственности. Оно поможет более эффективно использовать средства на поддержку творчества, науки и бизнеса, а также создать стабильный обмен интеллектуальными правами в республике Алтай. Стороны хотят вместе развивать удобную цифровую среду для работы с интеллектуальными правами.

Одним из проектов, который реализуется на территории республики Алтай создание инновационно научно-технологического центра «Ноосфера» на базе двух университетов – Горно-Алтайского государственного университета и Томского государственного университета. В дальнейшем планируется масштабирование проекта. Среди основных направлений деятельности – биотехнологии, переработка сырья, использование искусственного интеллекта для развития туризма и другие.

Как отметил заместитель председателя Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев, важно, что интеллектуальные права на разработки инновационного центра останутся на территории республики и будут способствовать развитию ее экономики: «Когда права на разработки и другие результаты интеллектуальной деятельности становятся важными для экономики, необходимость в удобных инструментах для управления ими растет. Я уверен, что инфраструктура РЦИС.РФ и ее сервисы помогут алтайским компаниям и креативным индустриям получить максимальную выгоду от своей работы».

Заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева в свою очередь подчеркнула, что РЦИС давно и плотно работает как с федеральными органами власти, так и с региональными администрациями, помогая выявлять и снимать различные барьеры развитию рынка интеллектуальной собственности: «Снижая издержки на оборот нематериальных активов, бизнес высвобождает ресурсы для роста, вкладывается в исследования и разработки или производство нового креативного продукта. Точечные корректировки нормативной базы и административных регламентов вкупе с внедрением современных платформенных решений сами по себе способны подстегнуть высокотехнологичное и креативное производство».

Ирина Яковлева также обратила внимание на то, что РЦИС располагает мощной экспертизой в области дополнительного образования и просвещения: «Интеллектуальное право едва ли не самый сложный раздел гражданского законодательства. Будучи тесно связанным не только с экономикой, но и с технологиями, оно вынуждено постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня это реалии цифровой экономики, где интеллектуальная собственность все чаще оборачивается по законам токенов, записей в распределенном реестре, а правила платформ зачастую не менее значимы, чем законы государства».

Заместитель председателя РЦИС подчеркнула, что в рамках соглашения в регион могут привлечь авторитетных правоведов и наиболее квалифицированных юристов-практиков, досконально знающих все нюансы работы с интеллектуальной собственностью в конкретных индустриях и новейших технологических реалиях. Семинары, лекции и другие образовательные и просветительские мероприятия могут заинтересовать как профильных чиновников, так и локальное предпринимательское сообщество, ученых и креаторов.

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