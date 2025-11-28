Российские женщины смотрят фильмы и сериалы 4 часа в день

Ко Дню матери аналитики из онлайн-кинотеатра КИОН изучили, что смотрят российские женщины, как меняются их привычки в зависимости от возраста и какие проекты чаще всего попадают в повторные просмотры. Исследование показало, что женщины чаще всего выбирают сериалы и в среднем смотрят контент 4 часа в день.

Во всех возрастных группах — от 25 до 65+ — на первом месте стабильно стоит комедия. Но уже дальше предпочтения начинают сильно различаться.

Женщины 25–34 лет чаще выбирают боевики, затем драму и триллеры, а зрительницы 35–44 лет отдают предпочтение драмам, после которых идут боевики и триллеры.

В возрастных категориях 45–54 и 55–64 лет второй строчкой снова становится драма, а в группе 65+ боевик вновь поднимается в тройку лидеров наряду с комедией и драмой. При этом детективы занимают пятое место почти во всех возрастах — жанр остаётся востребованным, но не доминирующим.

В среднем женщины смотрят контент по 4 часа в день, а самая активная аудитория в возрасте от 25 до 34 лет. В выходные их активность заметно возрастает — объём просмотров увеличивается на 40% по сравнению с буднями.

Среди тайтлов, к которым женщины возвращаются снова и снова, — преимущественно современные сериалы с яркими персонажами и сильными историями: в разных возрастах лидируют «Виноград» и «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Почка» с Любовью Аксеновой, «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским, «Первый номер» с Евгением Цыгановым, а также драматический детектив «Тайга», который особенно популярен у зрительниц старше 45 лет.

Интересно, что драма «Виноград» стала абсолютным фаворитом у всех групп старше 35 лет, а молодые женщины чаще пересматривают «Жизнь по вызову» и «Почку», в которых поднимаются темы самоопределения и семейных отношений.