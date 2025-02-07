Яндекс Недвижимость представляет 3D-выставку «Идеальные формы и живая реальность»

Яндекс Недвижимость продолжает работу над фотопроектом о современной жилой архитектуре «Идеальные формы и живая реальность»: после завершения экспозиции в HSE ART GALLERY сервис открывает выставку уже в 3D-формате. Онлайн-галерея и сорок девять работ авторства семи современных художников теперь доступны для круглосуточного посещения и просмотра. Посредством 3D-тура посетитель онлайн-галереи может рассмотреть экспонаты во всех деталях и изучить авторские концепции, объясняющие художественный взгляд каждого фотографа.

Функция 3D-туров на Яндекс Недвижимости – это собственное уникальное технологическое решение Яндекса, заменившее иностранные разработки, которое было создано для улучшения пользовательского опыта в процессе покупки и продажи недвижимости. Дистанционные осмотры объектов помогают с выбором тем пользователям, которые не могут лично присутствовать на осмотре, и помогают им составить более детальное представление об объекте. Виртуальная экскурсия показывает объект в деталях и объективно передает его состояние, поскольку 3D-туры невозможно легко отредактировать подручными способами, как фотографию.

«Как сервис, тесно работающий с риелторами и агентствами, мы понимаем, какую важную роль играет технология 3D-туров ны рынке недвижимости, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость, — Мы были рады применить такой рыночный инструмент для поддержки нашего арт-проекта, в будущем мы планируем расширить его географию и не исключаем, что добавим виртуальные экскурсии из других городов».

Проект «Идеальные формы и живая реальность» организован сервисом Яндекс Недвижимость совместно с галереей современного искусства PENNLAB Gallery под кураторством художника и фотографа Владислава Ефимова — преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ, лауреата многих премий и экспонента российских и европейских музеев. Объектами съемки выступили жилые кварталы девелоперов MR Group, Самолет, ЛСР, ФСК и Sminex, а авторами — известные художники, работающие в том числе с архитектурной фотографией.