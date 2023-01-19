«Всегда в движении»: Политехнический музей открыл выставку плакатов в московском метро

Политехнический музей приглашает посетителей Московского метрополитена на бесплатную выставку «Всегда в движении». На ней можно увидеть редкие фото и плакаты прошлого века, посвящённые устройству транспорта и эволюции средств передвижения. Экспозиция открылась в галерее «Метро» на станции «Выставочная» и продлится до 31 января.

«Политехнический музей впервые организовывает выставку в одном из самых общедоступных пространств Москвы — метрополитене. Название «Всегда в движении» сразу отсылает посетителей к теме транспорта. Выставка рассказывает о важных событиях, которые изменили транспортную сеть столицы России — от появления первых машин на электротяге в конце XIX века до строительства метро и конструирования авиалайнеров», — рассказала заместитель генерального директора Политехнического музея по операционной деятельности Екатерина Мочалина.

Посетители подземной галереи смогут увидеть документы, фотографии и 30 редких плакатов из коллекции Политехнического музея.

«Многие жители и туристы интересуются Московским транспортом — это важная часть истории города. Благодаря выставке «Всегда в движении» о самых важных событиях в жизни городского транспорта столицы можно узнать прямо в пути, не выходя из метро», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выставка поделена на три раздела. Первый — «Из точки А — в точку Б» — рассказывает о ключевых событиях, повлиявших на развитие транспортной инфраструктуры, ускоривших и облегчивших перемещение человека в пространстве. На фотографиях начала XX века — электрокэбы Ипполита Романова, подвесная электрическая дорога в Гатчине, а также конка и первые вагоны московского метро.

Раздел «Прорыв в движении» знакомит зрителя с технологическим и визуальным разнообразием средств передвижения. Благодаря историческим плакатам можно увидеть эволюцию автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Например, ознакомиться с внутренним устройством первых паровозов, автомобилей «Победа» и самолетов ЯК-18.

Красочные и подробные плакаты датируются 1930–1970 годами. Ранее их использовали в качестве обучающего материала как в училищах, так и на предприятиях. Коллекция Политехнического музея позволяет проследить за становлением культуры производства в СССР. Также плакаты демонстрируют приёмы репрезентации сложных и точных данных — то, что позднее будет называться инфографикой.

Редактором двух представленных на выставке плакатов выступил Андрей Липгарт — главный конструктор ГАЗа и ключевая личность в истории автомобильной промышленности СССР в 1930–1950-х годах. Его также можно назвать основателем советской научно-педагогической школы в области конструирования и массового производства автомобилей. Липгарт знал все тонкости технологических процессов и отличался особым вниманием к деталям. Всё это можно заметить, изучая плакаты. Конструктор говорил: «Понять устройство машины просто, но сделать её — необходимо колоссальное искусство».

Благодаря разделу выставки «Человек в потоке жизни» можно познакомиться с технологиями, которые влияют на развитие транспортной сферы. Речь идёт о кибернетике, атомной энергетике, а также исследовании космоса. На плакатах и рисунках хорошо видно, как передовые изобретения прошлого интегрировались в повседневную жизнь человека.

В этом разделе представлены и работы авторства известного плакатиста Виктора Добровольского. Художник рисовал для большого количества газет и журналов, иллюстрировал и оформлял книги, работал как промышленный график и создавал информационные и рекламные материалы. В коллекции Политехнического есть учебные плакаты Добровольского «Мозг человека и кибернетика», «Атомная энергия в народном хозяйстве», «Радиоастрономия», «Ориентация на местности по приборам».

Больше об истории транспорта можно узнать из видеоэкскурсии по Открытой коллекции Политехнического музея. Посмотреть её посетители выставки «Всегда в движении» смогут, отсканировав QR-код. Видео позволит зрителям детально изучить несколько ключевых экспонатов из музейной коллекции транспортных средств, в том числе единственный в мире русский автомобиль дореволюционной постройки «Руссо-Балт». Экскурсия сопровождается переводом на русский жестовый язык.

Фото – Московский метрополитен

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