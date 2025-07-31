«Тайный город»: стартовали съёмки фэнтези-сериала «Тайный город» по мотивам культовых романов Вадима Панова

В Москве стартовали съёмки нового крупного проекта — восьмисерийного фэнтези «Тайный город». Сериал создаётся компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. В основе — цикл романов «Тайный город» российского писателя Вадима Панова, который с 2001 года издаётся в «Эксмо» и считается одной из самых масштабных отечественных фэнтези-вселенных. В центре сюжета — современная Москва, где втайне от людей живут магические кланы, ведущие борьбу за власть и влияние. Вселенная включает десятки книг, рассказов и адаптаций, а также настольную игру и ранний телесериал, но новый проект обещает стать самой зрелищной и масштабной экранизацией цикла.

Главный герой — айтишник Артём (Олег Савостюк) — случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артём оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда.

Над сериалом работает масштабная команда, в том числе режиссёр-постановщик Николай Рыбников, оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева, креативный продюсер Маруся Трубникова, авторы сценария Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. В актёрском составе — целая россыпь звёзд первой величины: Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Олег Савостюк, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и многие другие.

Генеральные продюсеры проекта — Данила Шарапов, Пётр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Москва сегодня — один из самых красивых, чистых, современных и безопасных городов мира. Но до сих пор это не было отражено ни в одном большом художественном проекте международного уровня. Мне кажется, настал момент это исправить. “Тайный город” — не просто экранизация культового фэнтези. Это возможность показать Москву такой, какой мы её видим каждый день: стремительной, технологичной, визуально мощной. Любые иностранцы, попадая сюда, влюбляются в этот город и не верят своим глазам. Каким стал он при Сергее Семёновиче Собянине — это по-настоящему волшебно. И только такое масштабное фэнтези способно передать всю магию и красоту современной Москвы».

Николай Рыбников, режиссёр-постановщик:

«Мне приятно, что моим новым проектом стал масштабный мистический сериал с элементами боевика и драмы. Это интересный материал, с которым хочется работать внимательно и с любовью. Особенно ценна возможность сотрудничать с таким созвездием артистов, как Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Денис Шведов, Иван Добронравов и многие другие.

Уверен, вместе мы создадим сильный проект, который понравится зрителям и станет заметным событием в индустрии».

Олег Савостюк, исполнитель главной роли:

«Проект большой, масштабный. Главная роль в нем — это большая ответственность. В касте очень много больших имен, будет непросто, но интересно! По завету нашего Режиссера Коли — будем заниматься творчеством!»

Сериал «Тайный город» станет первым шагом к созданию новой волны умной, зрелищной российской фантастики — на стыке фэнтези, приключений и мистики.