«Светлячки»: команда Милы Ханзиной завершила съемки фильма на тему СВО

В Подмосковье завершились съемки фильма-притчи «Светлячки». Команда режиссера Милы Ханзиной намерена поделиться со зрителем историей настоящей дружбы и памяти о братьях-солдатах, основанной на реально произошедшем с бойцами СВО чуде.

В тяжелую минуту, понимая, что они точно умрут, бойцы отправляют одного из них выжить. И парень пошёл, а светлячки вели его через минное поле — как силы небесные или души предков. Чудес на войне с русской армией всегда происходило и происходит множество. Но это – было прямо сейчас. Фильм ожидается душевный, глубокий и тонкий.

По словам режиссера и сценариста Мила Ханзиной, ей в этот раз пришлось быть «всем и сразу»: «Я и режиссёр, и сценарист, и продюсер, и менеджер по локациям, и реквизитор, но мы справились, потому что все верили в идею фильма. Намучались с поисками правильной формы, и тут нам не давали спуску наши военные консультанты».

В фильме про чудо происходили и на самом деле чудесные вещи прямо на площадке.

— Когда мы сделали этих «светлячков» из обычной гирлянды, обмотали цветной пленкой и начали снимать – природа сама помогла так, что на деревьях стали словно прорисовываться лики людей, а мы понимаем, что светлячки – это души предков наших солдат. Это было просто что-то потрясающее, — рассказывает Мила Ханзина.

В такие фильмы и подбор актеров происходит не без участия судьбы, подбор оказался настолько интересным, что некоторые сцены режиссер планирует увеличить по времени, да и сама Мила впервые снялась в своем фильме – пришлось «постареть» до 60 лет.

Тема фильма для Милы очень личная:

— Год назад я услышала историю о чуде на СВО от одного бойца. Меня она очень тронула, особенно слова от его погибших товарищей: «Ты с нами или остаёшься, мы на небо… Я остаюсь. Ступай тогда за светлячками…» И боец пошёл, светлячки вели его через минное поле. А это же — силы небесные, души его предков. Это чудо поразило меня, хотя я знаю, что чудес на войне с русской армией всегда происходило и происходит множество. Я запомнила эту историю и решила снять фильм в жанре притчи и исторической драмы, — говорит Ханзина.

Ей удалось быстро собрать профессиональную команду, актеры согласились сниматься бесплатно, часть средств на фильм собрали через донаты, помогла также финансовая поддержка бизнесмена и мецената Андрея Пожарова и медиатехнолога, политконсультанта Алены Август.

Актер Алексей Клеянкин делится личным: «Мне очень откликается эта история, она про людей и про настоящее чудо. Рассказывает, что если чудо случается, то именно с русским солдатом, с нашим народом, и это значит, мы (народ) делаем сейчас что-то очень важное и нужное. Мой герой, как и я — актёр, сопереживающий, чувствующий человек. Он решает пойти на фронт, потому что ему очень важно было пойти защищать свой дом, свою семью, свою Родину, свою историю».

«Мне очень откликается эта история, она про людей и про настоящее чудо. Рассказывает, что если чудо случается, то именно с русским солдатом, с нашим народом, и это значит, мы (народ) делаем сейчас что-то очень важное и нужное. Мой герой, как и я — актёр, сопереживающий, чувствующий человек. Он решает пойти на фронт, потому что ему очень важно было пойти защищать свой дом, свою семью, свою Родину, свою историю». Актер Рустам Мамедли говорит: «Для меня очень важно было принять участие в этом проекте, потому что, к сожалению, войны были, есть и будут всегда, так устроена жизнь. Мне нравится мой герой, потому что он олицетворяет настоящую любовь, то, что любовь будет жить вечно, несмотря ни на что, всегда. Любовь сильнее всяких войн».

«Для меня очень важно было принять участие в этом проекте, потому что, к сожалению, войны были, есть и будут всегда, так устроена жизнь. Мне нравится мой герой, потому что он олицетворяет настоящую любовь, то, что любовь будет жить вечно, несмотря ни на что, всегда. Любовь сильнее всяких войн». Актер Григорий Анашкин: «Для меня участие в этом проекте — способ поддержать тех, кто сейчас находится на передовой, а также возможность почтить память моего деда, который прошёл всю Великую Отечественную войну. Мой герой Михалыч потерял всю семью, и чтобы хоть как-то и чем-то помогать в этой борьбе, он идёт на СВО. Ребята, которые рядом с ним, они как сыновья для него, такие же родные и любимые».

«Для меня участие в этом проекте — способ поддержать тех, кто сейчас находится на передовой, а также возможность почтить память моего деда, который прошёл всю Великую Отечественную войну. Мой герой Михалыч потерял всю семью, и чтобы хоть как-то и чем-то помогать в этой борьбе, он идёт на СВО. Ребята, которые рядом с ним, они как сыновья для него, такие же родные и любимые». Актер Станислав Щербаков подчеркивает: «Герой, которого я играю, это молодой 30-летний парень, воюющий в зоне проведения СВО. Этот человек знает жизнь, у него есть любящая жена и любящий сын. Он доброжелателен, весел, любит слегка шутить над теми, с кем волею судеб оказался в одном окопе, внутренне он человек сильный и подтрунивает над товарищами совершенно без злого умысла, наоборот, понимая и ценя жизнь, он пытается воодушевить ребят на победу. Мой герой погибает во время утреннего боя, но после него остаётся его сын, которому он успел подарить большую отцовскую любовь и воспитать в нём качества достойного защитника своей семьи и своего Отечества. Это новый опыт для меня, дань памяти погибшим в зоне СВО солдатам, и, прежде всего, тем погибшим ребятам, кого я знал лично. И это дань уважения всем, кто по зову сердца стоял и стоит на защите интересов нашей страны».

«Светлячки» — фильм о вере в чудеса, о мужской дружбе и силе единства. Хочется верить, что, наконец, мы возвращаемся в области визуальных искусств к приоритету настоящих ценностей, отражающих суть происходящего в нашей стране и мире. Кино – уникальный инструмент осмысления времени – и прошлого, и будущего, и, что важно – настоящего. Радует, что молодые команды не боятся подступаться к столь сложной теме, как СВО. И всегда находятся те, кто помогает творцам создавать эти искрение и честные истории.