«Светлячки»: команда Милы Ханзиной завершила съемки фильма на тему СВО

В Подмосковье завершились съемки фильма-притчи «Светлячки». Команда режиссера Милы Ханзиной намерена поделиться со зрителем историей настоящей дружбы и памяти о братьях-солдатах, основанной на реально произошедшем с бойцами СВО чуде.
В тяжелую минуту, понимая, что они точно умрут, бойцы отправляют одного из них выжить. И парень пошёл, а светлячки вели его через минное поле — как силы небесные или души предков. Чудес на войне с русской армией всегда происходило и происходит множество. Но это – было прямо сейчас. Фильм ожидается душевный, глубокий и тонкий.
По словам режиссера и сценариста Мила Ханзиной, ей в этот раз пришлось быть «всем и сразу»: «Я и режиссёр, и сценарист, и продюсер, и менеджер по локациям, и реквизитор, но мы справились, потому что все верили в идею фильма. Намучались с поисками правильной формы, и тут нам не давали спуску наши военные консультанты».
В фильме про чудо происходили и на самом деле чудесные вещи прямо на площадке.
— Когда мы сделали этих «светлячков» из обычной гирлянды, обмотали цветной пленкой и начали снимать – природа сама помогла так, что на деревьях стали словно прорисовываться лики людей, а мы понимаем, что светлячки – это души предков наших солдат. Это было просто что-то потрясающее, — рассказывает Мила Ханзина.
В такие фильмы и подбор актеров происходит не без участия судьбы, подбор оказался настолько интересным, что некоторые сцены режиссер планирует увеличить по времени, да и сама Мила впервые снялась в своем фильме – пришлось «постареть» до 60 лет.
Тема фильма для Милы очень личная:
— Год назад я услышала историю о чуде на СВО от одного бойца. Меня она очень тронула, особенно слова от его погибших товарищей: «Ты с нами или остаёшься, мы на небо… Я остаюсь. Ступай тогда за светлячками…» И боец пошёл, светлячки вели его через минное поле. А это же — силы небесные, души его предков. Это чудо поразило меня, хотя я знаю, что чудес на войне с русской армией всегда происходило и происходит множество. Я запомнила эту историю и решила снять фильм в жанре притчи и исторической драмы, — говорит Ханзина.
Ей удалось быстро собрать профессиональную команду, актеры согласились сниматься бесплатно, часть средств на фильм собрали через донаты, помогла также финансовая поддержка бизнесмена и мецената Андрея Пожарова и медиатехнолога, политконсультанта Алены Август.
- Актер Алексей Клеянкин делится личным: «Мне очень откликается эта история, она про людей и про настоящее чудо. Рассказывает, что если чудо случается, то именно с русским солдатом, с нашим народом, и это значит, мы (народ) делаем сейчас что-то очень важное и нужное. Мой герой, как и я — актёр, сопереживающий, чувствующий человек. Он решает пойти на фронт, потому что ему очень важно было пойти защищать свой дом, свою семью, свою Родину, свою историю».
- Актер Рустам Мамедли говорит: «Для меня очень важно было принять участие в этом проекте, потому что, к сожалению, войны были, есть и будут всегда, так устроена жизнь. Мне нравится мой герой, потому что он олицетворяет настоящую любовь, то, что любовь будет жить вечно, несмотря ни на что, всегда. Любовь сильнее всяких войн».
- Актер Григорий Анашкин: «Для меня участие в этом проекте — способ поддержать тех, кто сейчас находится на передовой, а также возможность почтить память моего деда, который прошёл всю Великую Отечественную войну. Мой герой Михалыч потерял всю семью, и чтобы хоть как-то и чем-то помогать в этой борьбе, он идёт на СВО. Ребята, которые рядом с ним, они как сыновья для него, такие же родные и любимые».
- Актер Станислав Щербаков подчеркивает: «Герой, которого я играю, это молодой 30-летний парень, воюющий в зоне проведения СВО. Этот человек знает жизнь, у него есть любящая жена и любящий сын. Он доброжелателен, весел, любит слегка шутить над теми, с кем волею судеб оказался в одном окопе, внутренне он человек сильный и подтрунивает над товарищами совершенно без злого умысла, наоборот, понимая и ценя жизнь, он пытается воодушевить ребят на победу. Мой герой погибает во время утреннего боя, но после него остаётся его сын, которому он успел подарить большую отцовскую любовь и воспитать в нём качества достойного защитника своей семьи и своего Отечества. Это новый опыт для меня, дань памяти погибшим в зоне СВО солдатам, и, прежде всего, тем погибшим ребятам, кого я знал лично. И это дань уважения всем, кто по зову сердца стоял и стоит на защите интересов нашей страны».
«Светлячки» — фильм о вере в чудеса, о мужской дружбе и силе единства. Хочется верить, что, наконец, мы возвращаемся в области визуальных искусств к приоритету настоящих ценностей, отражающих суть происходящего в нашей стране и мире. Кино – уникальный инструмент осмысления времени – и прошлого, и будущего, и, что важно – настоящего. Радует, что молодые команды не боятся подступаться к столь сложной теме, как СВО. И всегда находятся те, кто помогает творцам создавать эти искрение и честные истории.