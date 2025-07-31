Комедия «Осторожно, люди!» – сериал об инопланетянине, который поселился в теле филолога. Сразу после телеэфира сериал выходит в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Над проектом работали создатели хитов «Как Деревянко Ломоносова играл» и «Родком». Главные роли исполнили: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артём Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина, Михаил Евланов.

По сюжету в преподавателя филфака Семёнова (Андрей Некрасов) — самого бесхребетного существа на планете — вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая создана учёными их более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова Алёна (Александрина Олексюк), его бывшая жена Катя (Екатерина Вилкова), декан (Артём Волобуев), комендант-уфолог (Александр Семчев) и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне (Ангелина Стречина).

На съёмках Ангелина Стречина признавалась, что всегда любила фильмы про инопланетян, поэтому сразу согласилась играть преподавательницу Анну Михайловну, в которую влюбляется пришелец. «Обожаю фантастику, поэтому с интересом прочла сценарий, — делится она. — Из любимых фильмов — «Короткое замыкание» и «Гостья» по книге Стефани Майер. Я в целом верю в мистику, подписана на паблики про затопленные города, пирамиды и другие вещи, которые сложно объяснить».