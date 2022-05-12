«Тайный музея. Мастерская Чарской» приглашает посетить выставку графики

В одном из залов «Тайного музея. Мастерская Чарской» пройдёт уникальная выставка 13-ти разных художников-членов секции «Графика» ТСХДПИ. Спектр тем, техник и жанров представленных работ разнообразен. Но объединяет это художественное попурри объявленная тема: «Лучшая работа».

Это очень многослойная и широкая тема, которую можно понимать с точки зрения самой профессии художника как основной работы в жизни и как лучшее произведение, по мнению автора с другой стороны.

Участникам проекта будет предложено высказать свое мнение по этому вопросу в коротком интервью и рассказать «из первых уст» почему эта работа лучшая. На закрытом вернисаже соберутся только профессиональные художники, коллекционеры и СМИ, чтобы детально обсудить представленные произведения.

Во время этой встречи будет сниматься фильм о противоречивых вопросах изобразительного искусства в наши дни. Для зрителей, пришедших на выставку, в течение двух недель до конца мая этот фильм будет транслироваться прямо в экспозиции с помощью проекции на экран, расположенный по центру. Таким образом, погружая зрителя в атмосферу творческой художественной среды, вдохновляя на размышления в области изобразительности.

«Можно сказать, что проект «Лучшая работа» станет тотальной инсталляцией, растянувшейся на всё время продолжительности выставки», – говорит Людмила Чарская, автор и куратор проекта, живописец, график, дизайнер, член Союза частных музеев и коллекционеров.

Выставку можно посетить с 17 по 30 мая 2022 года по предварительной договоренности: +79262477157.

Вход бесплатный, но предусмотрен добровольный благотворительный взнос

Где? Москва, Нащокинский пер, д. 6. Сайт www.secretmuseum.ru .

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