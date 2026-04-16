«Там толпа журналистов! Давай через другой выход!»: в сети показали тизер-сцену сериала «Холод»

Онлайн-кинотеатры Иви и START представили новую сцену из криминальной драмы «Холод» и показали новые фото со съемочной площадки.

По сюжету главную героиню Женю (Любовь Аксенова) несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнет ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, которым удается избежать наказания благодаря могущественным родителям. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.

Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатры Иви и START, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступают Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков.

Роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Денис Прытков, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие.

