1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Там толпа журналистов! Давай через другой выход!»: в сети показали тизер-сцену сериала «Холод»

холод - сериал - криминал, драма

Онлайн-кинотеатры Иви и START представили новую сцену из криминальной драмы «Холод» и показали новые фото со съемочной площадки.

По сюжету главную героиню Женю (Любовь Аксенова) несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнет ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, которым удается избежать наказания благодаря могущественным родителям. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.

Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатры Иви и START, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступают Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков.

Роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Денис Прытков, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие.

Фото: пресс-служба Иви / START

