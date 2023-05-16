Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступит координатором сотрудничества музейного сообщества России и Беларуси

11–12 мая в Минске прошел первый Российско-Белорусский музейный форум. Мероприятие, организованное Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Беларусь, было посвящено активации двусторонних связей в сфере культуры. По итогам пленарной сессии генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова была избрана координатором сотрудничества музейного сообщества России и Беларуси.

Российская делегация насчитывала около 50 человек, среди которых руководители ведущих музеев страны, шести региональных отраслевых министерств. Белорусское представительство включило свыше 40 представителей музейного сообщества республики.

В ходе пленарного заседания и трех секций участники форума обменялись мнениями в вопросах консолидации усилий по сохранению культурного наследия наших народов, реставрации и продвижения музейных коллекций, развития музейного туризма, а также перспектив создания новых российско-белорусских музейных проектов и программ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова направила приветственный адрес гостям и участникам первой музейной встречи в Минске.

«Развитие взаимодействия России и Беларуси в сфере музейного дела является одним из важнейших направлений двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. Отрадно отметить, что первый профессиональный музейный форум стал беспрецедентным по своему масштабу культурным событием, собрав в Минске более ста руководителей крупнейших музеев двух стран», — говорится в приветствии.

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич отметил, что министерствами культуры двух стран проводится колоссальная работа, которая уже сейчас приносит реальные результаты.

«Опыт, полученный в ходе визита делегации музейных работников Республики Беларусь в Музей Победы в 2022 году, использовался при создании музейной экспозиции в мемориальном комплексе "Хатынь", открытой к 80-летию трагедии 22 марта», — заявил глава белорусского ведомства.

По итогам первого дня работы форума его участники объявили о создании Российско-Белорусской ассоциации исторических и военно-исторических музеев, подписали 43 соглашения о сотрудничестве между музейными учреждениями обеих стран. Региональные министры культуры и их белорусские коллеги презентовали перспективные проекты гуманитарного сотрудничества двух стран, приобретающего особую важность в контексте подготовки юбилейного форума субъектов Российской Федерации и Беларуси, который пройдет в конце июня в Уфе.

12 мая в Национальном историческом музее Республики Беларусь стартовала работа профильных секций форума под председательством заместителя директора Департамента музеев и внешних связей Наталии Чечель. Она рассказала об этапах формирования государственного каталога музейного фонда Российской Федерации, отметив значительные перспективы сотрудничества для двух стран в этом направлении.

Опытом использования мультимедийных технологий в музейном деле поделилась с участниками форума генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«Сейчас устойчивое применение при создании экспозиций находят голограммы — технологии, позволяющие в трехмерном измерении с помощью лазера запечатлевать арт-объекты. Обладая широчайшими выразительными возможностями, они существенно повышают наглядность и доступность демонстрируемых экспонатов. Это очень важно, поскольку сегодня посетителям интересны те залы, где используются новейшие технологии. Символично, что уже 9 июня 2023 года в белорусском городе Молодечно откроется экспозиция художественных голограмм», — отметила Ольга Галактионова.

Она также добавила, что у России и Беларуси много общего. Нас связывает многовековая братская дружба, история, духовные и нравственные ценности, а зачастую — просто семейное родство. Именно сейчас актуальность приобретают совместные мероприятия в области культуры Союзного государства, их масштабирование и увеличение охвата аудитории. Наше общее культурное наследие дает возможность понять, как сохранить себя в таком турбулентном мире. И ответить на главный вопрос — какое будущее создает общее культурное поле для двух стран.

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