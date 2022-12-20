Из Смеяны в Несмеяну и обратно: премьера в «Театре Терезы Дуровой»

Режиссер Тереза Дурова, в чьем творческом багаже немало постановок по русским сказкам, на протяжении последних лет десяти в своих спектаклях открывала зрителям культуру Индии, Японии, Мексики, Шотландии, Балкан, арабского Востока и других стран. Совершив эдакую театральную кругосветку, она вновь обратилась к истории исконно русской: выбор пал на «Царевну Несмеяну». И не просто так: сезон 2022/2023 в «Театре Терезы Дуровой» посвящен смеху (в сентябре публика увидела спектакль «Приключение Тима, или Проданный смех» режиссёра Дарьи Коршуновой), и сказка как нельзя лучше вписалась в концепцию. Декабрьская премьера музыкального спектакля «Царевна Несмеяна» стала подарком для семейного зрителя к Новому году.

В репертуаре театра есть безусловный хит – мюзикл «Летучий корабль»: безупречная по оформлению, музыкальному сопровождению и актерской игре постановка, которая на протяжении 12 лет собирает аншлаги. И, конечно же, задумав воплотить на сцене «Царевну Несмеяну», Тереза Дурова рисковала: непременно будут сравнивать!

Результат получился таким, что ни один из спектаклей не проигрывает другому, оба сделаны мастерски: задорные, красивые, музыкальные – они искрятся, увлекают в водоворот событий и оставляют яркие впечатления. Разница только в том, что «Летучий корабль» уже знает вся Москва, а с «Царевной Несмеяной» столице только предстоит познакомиться.

Действие происходит в царстве царя Гороха (Павел Повалихин), где весело и беззаботно живут шуты и скоморохи. Что ни день – то праздник, оттого все ходят нарядные, пляшут и песни поют. Одежды пошиты из ярких тканей – красных, желтых, розовых, – и украшены вышивками разными, лентами блестящими. На головах у жителей царства разных форм колпаки с бубенцами и кисточками да кокошники с каменьями и золотыми тесемками. Костюмы, созданные Ольгой Резниченко, приковывают взгляд с самого первого действия, когда девицы-шутихи из окошек высовываются, свешивая ножки в сапожках, будто куклы, – такая отсылка к площадному театру. Не менее любопытно разглядывать царский дворец: он то скрывается за синим забором из высокого частокола, то открывается и поворачивается разными своими сторонами при смене места действия. Поистине дивный сказочный терем: у него и цветастый фасад, и резные детали, и множество лестниц, и перила с тонкими балясинами, и окошки с реечными ставнями. В одно только это строение сценограф Мария Рыбасова, столяры и художники театра вложили невероятное количество труда, а это не все декорации.

В сём веселом и красивом царстве на радость царю и царице (Ольга Надуваева), а также всем поданным появляется на свет царевна; нарекают её Смеяной – из-за заливистого смеха, который долетает до всех уголков государства. Долетел он и до болота колдуньи Мухоморихи (Андрей Ермохин), и та явилась посмотреть на новорожденную, оставленную на попечение главного скомороха (Сергей Батов). Узнав, что смех царевны способен поменять климат и иссушить болота, Мухомориха смеха девочку лишает. Это, пожалуй, единственная вариация сказки, где есть объяснение происхождения «недуга» Несмеяны. И болотную бабку-колдунью драматург Артём Абрамов ввёл в спектакль не только для этого: позже, когда царевна по-сказочному быстро вырастет (взрослая Несмеяна – Анастасия Фадеева), та подговорит царя с царицей выдать дочку замуж за принца из дальних земель – лишь бы её забрали куда подальше, чтобы прекратила заливать земли слезами. Ну а закончится всё, конечно же, помолвкой Несмеяны – не с кем-то из заморских женихов, а с тайно влюбленным в неё главным скоморохом. Он умудрится забрать у Мухоморихи смех и вернуть его царевне.

Казалось бы, уже столько интересного для зрителя в постановке – и в сюжете новизна, и нарядное оформление, – а Тереза Дурова добавила в спектакль ещё и интерактив с залом, и цирковые номера, и приемы клоунады. Шуты растягивают ленты над головами зрителей партера, играют с публикой в огромные шары, женихи пытаются развеселить царевну комическим танцем, фокусами и жонглированием (кукла, показывающая номер жонглирование-антипод, – Андриана Садковская). А чего стоит реквизит стражи, у которой в ножнах для мечей оказываются… Нет, пусть это останется будет сюрпризом для зрителей.

Сказка до краёв наполнена исполняемой оркестром музыкой композитора Ефрема Подгайца (дирижер – Илья Мовчан). То разудалая, то лиричная, то жалостливая, то бравурная – она сопровождает действие от начала и до конца. И если царь и шуты под неё танцуют, то зажигательно, не жалея ног – мало кто в зале не притоптывает в такт; и «виноват» в этом хореограф Артур Ощепков. Если сетуют в песне на судьбу Несмеяна, скоморох или же Кикимора (Юлия Сдвижкова), то и у зрителя сердечко защемит. Помимо душещипательных песен есть и развесёлые, причём смешные до коликов. Поэт Андрей Усачёв всегда удивительно точно окрашивает свои стихи особенными словечками, оборотами и образами, порой новыми и неожиданными.

Грустно в «Царевной Несмеяне» только одно (нет, не плач главной героини – он как раз вызывает улыбку) – что «скоро сказка сказывается». Но это светлая печаль, которая наполняется добрыми воспоминаниями о спектакле и любовью к русским сказкам.

Марина ПАВЛОВА,

Фото – Герман ЖИГУНОВ, предоставлено «Театром Терезы Дуровой»

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