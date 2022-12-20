Выставка «Перевал. Живопись Сергея Опульса» открывается в Музее Востока

20 января 2023 года Государственный музей Востока представляет выставку живописных произведений художника из Санкт-Петербурга Сергея Опульса (1962-2021).

В экспозиции будет представлено около сорока произведений автора, посвященных Центральной Азии, созданных чуть более, чем за 40 творчества — в разные годы с 1980 по 2021 года. Это произведения, написанные маслом на холстах, фанере, дереве и картоне; пейзажи, в том числе архитектурные — с изображением знаменитых культовых памятников прошлого, пейзажи с жанровым мотивом, натюрморты.

Первая половина жизни художника прошла на Востоке, к которому он обращался на протяжении всей своей, к сожалению, не очень долгой творческой жизни.

Сергей Маркович Опульс родился в столице Узбекистана — в Ташкенте 10 мая 1962 года. Там он учился в Республиканском художественном училище имени П.П. Бенькова — классика отечественного искусства, в мастерской Кузнецова В.И., ученика этого знаменитого живописца. Опульс считал себя наследником и продолжателем творческой линии Бенькова. «Моя школа — это школа Павла Петровича Бенькова, среднеазиатский импрессионистический реализм» — говорил С.М. Опульс.

Сразу по окончании художественного училища, в 1982 году, на первый взгляд совершенно неожиданно — художник поступает в вертолетное училище в Самарканде. Романтик по натуре, Сергей Опульс с детства мечтал летать и увидеть далекие и неприступные горы сверху, с высоты птичьего полета и даже выше. Тяжелейшие испытания во время Афганского конфликта, через которые прошел Сергей Опульс, привели к переоценке ценностей и ясному осознанию себя художником.

После Афганистана, в 1987 году он переехал в Петербург, где на рубеже веков познакомился со своей супругой, сподвижницей и единомышленницей — Натальей Булгаковой, которая оказала ему поддержку в трудный момент жизни и воодушевила художника на создание новых произведений. Она очень помогла Сергею Опульсу в организации персональных выставок и популяризации его творчества.

Картины, представленные в экспозиции, словно окутаны флером романтики и сказки. При всей конкретике и реалистичности изображенного пейзажа, в пространстве картины вдруг появляются некие персонажи, подобно миражам, возникающие из тумана, знойного марева, немного ирреальные — несмотря на свою убедительную материальность. Такие своего рода гении места, духи гор и пустынь...

Целая серия работ посвящена средневековой святыне — комплексу мавзолеев Шахи-Зинда и другим культовым памятникам древнего Самарканда. Многих художников вдохновляли эти легендарные строения. Петров-Водкин признавался, что «Шахи-Зиндой он понял человеческое зодчество Самаркандии». Опульс зачастую изображал мавзолеи (и другие памятники) на закате или восходе. В час, когда лучи солнца окрашивают стены зданий и холмы в розоватый или красно-оранжевый цвет - цвет жизни, особенно ярко звучащий на фоне ультрамаринового неба. И название «Шахи-Зинда» (в переводе-живой царь) становится полностью понятным и оправданным.

Выставка «Перевал. Афганистан в творчестве Сергея Опульса» готовилась к 60-летию Сергея Опульса. Она оказалась посмертной... Но продолжают жить произведения художника.

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