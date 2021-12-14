Театр «Русская песня» представляет музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством»

Если пасмурная погода навевает на вас флюиды печали, а поездки в солнечную Аризону в ближайшем будущем как-то не предвидится, мы уже сейчас приглашаем вас в поистине сказочное путешествие! Милости просим в незабываемую звёздную ночь – «Ночь перед Рождеством»!

Ослепительные звёзды русского неба и театра «Русская песня» бесследно развеют вашу печаль, ведь в этот вечер режиссёр-постановщик спектакля, знаменитая и совершенно непредсказуемая Нина Чусова, приготовила зрителям драгоценные россыпи сюрпризов. Вас ждёт волшебное сценическое действо, насыщенное блистательным актёрским исполнением, захватывающим сюжетом, дивными мелодиями русского и украинского фольклора, многоцветной световой палитрой, виртуозными вокальными и хореографическими партитурами ансамблей «Русская песня» и «Русские сезоны», а также балета «Живая планета».

Вам предстоит пережить историю любви кузнеца Вакулы, рискнувшего ради капризной красавицы Оксаны связаться с чертом и не проиграть в этом поединке. Увидеть, как самая медийная звезда российской фольклорной сцены Надежда Бабкина в роли Солохи верхом на метле вылетает ночью собирать звезды в рукав, а потом как она же, но в роли Императрицы, щедро одаривает Вакулу черевичками! Вам предстоит подпасть под обаяние сердцееда Сергея Астахова, почувствовать неотразимую магию Виктора Добронравова и Глеба Матвейчука… Словом, у вас есть счастливая возможность погрузиться в чарующую атмосферу сияющей рождественской ночи, свершившегося чуда, народного юмора и приключений – и уже никогда не расставаться с нею!

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