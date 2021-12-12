Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и Татьяна Полякова провели встречу на тему театрального этикета

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и признанный эксперт по этикету Татьяна Полякова провели встречу на тему театрального этикета. Татьяна Полякова сотрудничает с ведущими печатными изданиями и участвует в популярных телевизионных шоу, консультирует известных людей и первых лиц. В ходе трансляции эксперт рассказала о значимости театра в своей жизни и ответила на вопросы зрителей.

«В детстве несколько раз в год на все каникулы меня привозили в Ленинград. Мама давала очень строгие указания моей тете: «Два музея в день, два спектакля в день». Насмотренность, начувственность, натеатрализованность — это личный опыт. Это невозможно нигде приобрести. Мой чек-лист посещения любого города — это художественный, исторический, краеведческий музей, а также любой спектакль в двух, трех местных театрах. Что может стать прекрасным подарком? Два билета на чудесный спектакль, на хороший ряд, на хорошие места — это элемент самопрезентации, это явный подарок с продолжением, это опыт, а самое бесценное, что у нас есть — это наш личный опыт», — поделилась Татьяна Полякова.

5 советов по театральному этикету от Татьяны Поляковой:

Дресс-код

Партер, бельэтаж, первый и второй балконы должны соблюдать дресс-код — так был устроен этикет императорских театров. На ярусах и галерке — это необязательно. Однако всегда можно взять хотя бы лодочки, снять сапоги, надеть туфли на каблуке, достать брошь и обязательно из сумочки или кармана — улыбку.

Буфет

Обычно столы в буфете рассчитаны на несколько человек. За столом собираются пообщаться, показать свои светские навыки, быть приятным друг другу, испытать себя на наличие светских качеств.

Скажите: «Добрый вечер, очень приятно. Я надеюсь, что мы познакомимся, позвольте, мы присоединимся к вам».

В театре не надо говорить о себе. Главная тема — искусство. Скажите несколько слов о спектакле, о том, как прекрасен режиссер, прекрасен солист, прекрасен дирижер или художник по свету. Кто-то всегда прекрасен. Однако это должен быть продуманный «пинг-понг».

Для того чтобы тема удержалась в воздухе, ее поймали и вам ответили. Но не ждите, что это обязательно произойдет. Возможно, люди пришли просто побыть вдвоем.

Букет для понравившегося артиста

Передайте букет сотруднику театра. Если вы не приложите открытку, то у артиста не будет возможности узнать, от кого был букет и кого поблагодарить.

Если спектакль не нравится…

Нравится, не нравится — не важно. Вы должны отсидеть это время. Не нравится действие — нравится музыка. Это время с вами, вы впускаете культуру в себя. Это не происходит по щелчку. Это сравнение, опыт, примерка. Вы оплатили билет и вышли. Вы ничем никому не обязаны, но вы должны получить этот опыт.

Опоздание

Если вы не можете прийти вовремя — не ходите, не опаздывайте, займите себя чем-то другим. Не нужно врываться. Придите позже к антракту, прогуляйтесь. Если опоздание не слишком серьезное — то нужно занять любое свободное место или стоять до антракта. Главное — вы вошли в зал, вы сопереживали. Уже после антракта занимайте свои места. Также не нужно биться за свои места со зрителями, которые случайно ошиблись креслом. В этом нет никакой драмы, не нужно, чтобы об этом знали все, это частное неудобство, ситуацию всегда можно решить тихо и элегантно, поскольку поход в театр — это такой же элемент самопрезентации.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» благодарит за поддержку трансляции социальную сеть «Вконтакте», ювелирный завод «Русские самоцветы», а также RS Home Gallery на пл. К. Фаберже, 8 — пространство, где представлено столовое серебро, эмалево-филигранная посуда, фарфор, хрусталь и новогодние игрушки.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.