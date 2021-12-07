Бритни Спирс мечтает родить ребенка

Поп-принцесса полностью освободилась от многолетней опеки отца! Неужели теперь она самостоятельно сможет распоряжаться своей жизнью и финансами? В чем певица обвинила мать? Как артистка хочет наказать своих обидчиков? Почему некоторые убеждены, что у знаменитости есть психическое расстройство?
В середине ноября этого года судья верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об освобождении Бритни Спирс от опеки. Толпы фанатов ждали этого дня. Они пели песни поп-дивы, танцевали и запускали конфетти. Многие рады, что спустя 13 лет исполнительница избавилась от тотального контроля собственного отца.
Звезда не смогла сдержать слез. Она поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что именно они спасли ей жизнь.
«Я благодарна за возможность водить свою машину, быть независимой, как женщина, держать в руках наличные деньги и самостоятельно покупать свечи. Для обычных людей это незначительные вещи, но для меня это огромная радость», — призналась знаменитость.
Бритни опубликовала откровенный пост, в котором рассказала, кто на самом деле был виноват в ее многолетнем заточении. Оказалось, что родная мать певицы Линн Спирс предложила ее отцу посадить дочь под опеку! Звезда намерена подать в суд на всю свою семью.
«Мой отец не настолько умен, чтобы додуматься до опекунства. Люди не знают, что именно моя мама предложила ему эту идею. Самое опасное животное в мире – безмолвно улыбающаяся женщина», — написала в личном микроблоге поп-дива.
«Джейми Спирс и все, кто причастен к этому делу, столкнутся с еще более серьезными последствиями», — уверяет адвокат звезды Мэтью Розенгарт.
Когда Бритни только начинала борьбу за свою свободу, она рассказала, что опекун и его сотрудники заставляли ее принимать сильнодействующие препараты. После них у артистки начинались галлюцинации. Кроме того, девушке запрещали выходить замуж и рожать детей. Ей установили внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть от своего возлюбленного Сэма Асгари.
«Когда с тобой делают такое, то чувствуешь себя какой-то кошкой. Похоже на то, как стерилизуют животных. Это очень страшно, не каждый человек смог бы выбраться из такой ситуации. Понятно, почему у нее возникли проблемы с психикой», — убеждена телеведущая Виктория Боня.
«Если он сделает так, что она выйдет за него замуж и родит ребенка, то они через год разведутся. Половина ее имущества и финансов будет принадлежать ему. Похоже на то, что он реально ее использует ради выгоды и денег», — рассуждает композитор Брендон Стоун.
«Она такой сложный, хрупкий и ранимый человек с тяжелой судьбой. Но ей нужно все это пройти», — говорят участницы группы «Фабрика».
Джейми Спирс заявлял, что делал все только ради блага дочери. Якобы все эти годы мужчина старался восстановить психическое здоровье певицы и вернуть ей былую славу. Некоторые верят ему, ведь своими глазами видят странные танцы и откровенные фотографии девушки. Публикации звезды пугают даже ее преданных фанатов.
«У нее есть биполярное аффективное расстройство. Бритни привыкла быть звездой. Такими способами она просто привлекает к себе внимание. Девушка хочет, чтобы про нее говорили. Но подобное поведение говорит о ее неадекватности», — объясняет психотерапевт Екатерина Тихонова.
«Бедная девочка, совершенно сошла с ума. Мне кажется, что здоровый человек не будет снимать такие видео», — считает Брендон Стоун.
«Мы не можем утверждать, что у нее все в порядке с психикой. Видно, что у девушки отъехал чердак. Очень жаль Бритни», — вздыхает телеведущая Алена Водонаева.
Родители исполнительницы уверяют, что не разрешали дочери выходить замуж из-за недоверия к ее жениху. Они уверены, что Сэм Асгари использует звезду в своих корыстных целях. Многие заметили, как только девушка освободилась от опеки, спортсмен сразу же сделал ей предложение руки и сердца.
«Он хочет прославиться с помощью Бритни. Очевидно, что их отношения приносят ему выгоду. Сэм – очень эгоистичный молодой человек», — говорит американский блогер Sloan.
Певица не реагирует не негативные комментарии в сторону их пары. Она уверяет, что счастлива с мужчиной и хочет родить ему дочь.
«Мне нравится быть мамой. Я хочу еще детей», — признавалась артистка.
Напомним, что в прошлом браке Бритни родила двух сыновей – Шона и Джейдена. Подростки живут с отцом, танцором Кевином Федерлайном. Они переехали от матери после того, как у нее начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Тогда звезду на время лишили родительских прав.
Через некоторое время девушка смогла добиться того, чтобы видеться с детьми в определенные дни, но только под присмотром специалистов. Американский адвокат объяснила, какой порядок общения с наследниками будет установлен после освобождения певицы из-под опеки.
«Суд по семейным делам одобрил совместную опеку над ее детьми только в 2019 году. Из-за срока давности суд вряд ли пересмотрит уже установленный порядок», — говорит адвокат Джемма Гарсайд.
«Ребятам небезопасно находиться с человеком, у которого есть психическое расстройство. Поэтому Бритни лучше не брать детей под свой контроль и не заводить новых. Она может покалечить их психику», — уверяет психотерапевт.
«Сейчас она наслаждается временем, проведенным со своими сыновьями. Впервые за 13 лет опеки у нее появилась такая возможность», — отмечает американский журналист Кристен Бертт.
Пока Бритни думает о личной жизни, фанаты надеются вновь увидеть ее на сцене. Многие считают, что поп-принцесса сможет вернуть былую славу, если займется творчеством.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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