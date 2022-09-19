Музей МХАТ представил в Парке Горького выставку «Горький. Чехов. МХАТ»

Постановки пьес как Антона Чехова, так и Максима Горького связаны с ранним периодом Московского Художественного театра, его первыми годами существования. После довольно длительной переписки Горький и Чехов, наконец, в 1899 году знакомятся в Ялте. На следующий год Московский Художественный театр приезжал в Крым с постановкой «Чайки». Там же произошло и знакомство Горького с труппой театра.

Знаменитая горьковская пьеса «На дне» была поставлена в Московском Художественном театре. В спектакле играл сам Константин Станиславский (Сатин). Роль Наташи исполнила Мария Андреева, Насти – Ольга Книппер, Барона – Василий Качалов, Луки – Иван Москвин. Художником на спектакле выступил Виктор Симов (1858-935), чья творческая жизнь была связана с Московским Художественным театром. На выставке представлен макет Симова к спектаклю «На дне». Кроме этого, на экспозиции можно увидеть макеты, эскизы, афиши к чеховским спектаклям, а также работы студентов Школы-студии МХАТ. В 1902 году на сцене театра были поставлены «Мещане», а затем и другие пьесы Максима Горького.

«Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника… Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники!», — так писал Горький в очерке «А.П. Чехов».

Чехову Горький посвятил повесть «Фома Гордеев». В свою очередь Чехов признавал талант Максима Горького: «Читаете ли Вы беллетриста Горького? Это несомненный талант. Если не читали, то потребуйте его сборники и прочтите для первого знакомства два рассказа: «В степи» и «На плотах». Рассказ «В степи» сделан образцово, это тузовая вещь, как говорит Стасов», — писал Чехов Алексею Суворину. А вот что он же высказывал по поводу горьковской драматургии: «Горького Антон Павлович очень ценил, как беллетриста.

— Талантливый, сочный писатель… Зачем только он пьесы пишет?.. Совсем это не его дело… Хотя «На дне» очень хорошая вещь, но ведь это не драма… В повести «На дне» была бы куда лучше, полней, выпуклей… Горькому надо повести писать, а не драмы… А впрочем, он то же может сказать про меня… Какой я драматург, в самом деле…» (Из воспоминаний Е. П. Карпова «Две последние встречи с А. П. Чеховым» — «Рампа и жизнь», 1914, No 24 и 25).

В истории же Московского Художественного театра имена обоих не только писателей, но и драматургов остались в афишах по сегодняшний день.

Выставка открыта до 15 октября 2022 года в Галерее Музея Парка Горького.

Марина АБРАМОВА

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