Меньше слов, больше юмора: стартовали съемки скетч-сериала «Безработные»

Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТНТ начала съемки скетч-сериала «Безработные». Главные роли в нем исполнят Ася Резник («Капельник», «Непослушная») и Илья Аксенов («Капельник», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Полярный-3»), который также выступит режиссёром проекта.





Наши дни. Биткоин падает, рынки трясет, а людей на работе заменяют роботы и искусственный интеллект. Только умный, образованный и квалифицированный специалист может выжить в этом мире. Наша история не про таких людей.

Наша история про Асю (Ася Резник) и Илью (Илья Аксенов) – высокомотивированных, но низкоквалифицированных сотрудников. Каждый день они устраиваются на самую простую работу, которую только могло придумать человечество, и всеми силами пытаются с ней справиться, чтобы свести концы с концами. И есть в их потугах одно «но» – у них все и всегда валится из рук.

Илье 30 лет, он уверенный в себе лох, а Асе – 25, и она неуверенная в себе красавица. Вместе они пытаются накопить на домик с банькой в неугомонном муравейнике успешных людей.

«Безработные» – это скетчком, основанный преимущественно на гэгах, так что зрителей ждет экшн, множество интересных локаций Москвы и Подмосковья, а также новое прочтение «успешного успеха».

Фото – PR 1-2-3 Production

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