Премьера на Пятом: «Изгой» выходит в эфир 26 марта

В воскресенье, 26 марта, на Пятом канале состоится премьера четырехсерийного детектива «Изгой». Главную роль сыграл Андрей Фролов. В съемках также приняли участие Алексей Нилов, Глафира Козулина, Андрей Горбачев и другие актеры.

Бывший офицер полиции Георгий Белоног живет в вагончике на берегу Финского залива. Пять лет назад при странных обстоятельствах без вести пропал его отец. Прокуратура быстро закрыла дело и объявила отца погибшим. Такой исход не устроил Георгия, но обнаружить родственника живым или найти его убийцу у майора не получилось. Чувство вины перед матерью и бабушкой заставило Белонога поселиться подальше от семьи.

Александр Бурцев, автор идеи сериала, соавтор сценария:

- Тему будущего фильма долго разрабатывали. Это было совместное творчество продюсеров и авторов сценария, которое, в итоге, удачно воплотила кинокомпания «Триикс Медиа». Жажда справедливости и праведной мести, подкрепленные профессиональными навыками, творят чудеса… Злодеи, много лет скрывавшиеся от наказания, изобличены и получили по заслугам. Главная мысль детектива – добро и справедливость всегда побеждают.

Единственный друг Георгия – пес Каспер. Его сыграл настоящий актер БДТ собака Шани. Во время съемок бордер-колли отработала на площадке девять полноценных смен. Поскольку эта порода отличается небольшим размером, одну из сцен снимали монтажно в несколько приемов: отдельно прыжок собаки, падение и укус. По сценарию пес должен был напасть на преступника, но четвероногий актер не смог наброситься на человека. Изображать злодея пришлось дрессировщику.

Спустя пять лет прошлое дало о себе знать. В город вернулась бывшая возлюбленная Белонога. Когда-то она бросила его без объяснения причины и уехала в Москву.

К тому же в город приезжает новый прокурор. По стечению обстоятельств его жена – сестра Белонога, Татьяна. На руках у прокурора папка с компроматом на местного авторитета, которая стоила служителю закона и его супруге жизни. Спастись удается только пятилетнему сыну, он сбегает от бандитов в лес.

Мальчика сыграл Мирон Проворов. Он быстро стал любимцем всей съемочной группы и поразил своим профессионализмом даже опытных артистов.

Мирон Проворов, актер сериала «Изгой»:

- Мне очень понравилась команда. Интересно было сниматься с Андреем Фроловым и Глафирой Козулиной, они классные. Съемки для меня были не сложные. Особенно запомнились сцены с волками. Хоть это и были волковидные собаки, взгляд у них точно был не добрый. Еще интересно было сниматься на катере. Я очень надеюсь, что зрители будут переживать за моего киногероя.

Работа над проектом велась чуть больше двух недель. Сложный сценарий с элементами приключенческого кино и драмы, необычные герои и красивые локации: живописные места Ленинградской области, окрестности Ладоги, побережье Финского залива и храм Андрея Первозванного.

Не пропустите премьеру сериала «Изгой» на Пятом канале в воскресенье, 26 марта, в 11:45.

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