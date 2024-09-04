Теперь они «Родители родителей»

В сети Интернет состоялась премьера трейлера и постера сериала «Родители родителей». Создатели сериала считают, что проект станет настоящим путеводителем по семейному счастью, ведь он демонстрирует, что даже в самых непростых ситуациях всегда есть место юмору и взаимопониманию.

«Новый ситком «Родители родителей» прежде всего нужно смотреть, потому что наши герои выросли и у них появились собственные семьи. Cериал, к которому я отношусь с большой нежностью, будет радовать меня и, надеюсь, других новыми замечательными персонажами, чувством юмора, легкой иронией и наглядным примером того, как можно разруливать ситуации, которые ежедневно возникают в любой семье. Для меня это действительно полезное пособие, как с помощью единственно спасающего в сложных моментах юмора можно решать любые вопросы и конфликты, возникающие между близкими. Я уверен, что сериал порадует всех зрителей телеканала «СОЛНЦЕ» и онлайн-кинотеатров START и Okko», — отметил режиссер проекта Александр Жигалкин.

По сюжету, под одной крышей теперь стараются ужиться сразу три поколения. Сыновья, как по сигналу, завели свои собственные семьи. Тимофей и Полина, кажется, решили, что один малыш — это слишком легко, и вот у них родился второй. Илья, похоже, нашел свою вторую половинку и женился. И только Макс полностью поглощен бизнесом — семейной пекарней. Но всё меняется, когда он решает представить родителям свою новую избранницу — Леру… и её десятилетнего сына Мишу. А вечно молодые герои Александра Самойленко и Марии Порошиной продолжают воспитывать своих детей и ввели в обиход новый термин, потому что их совсем не устраивают обыденные «дедушка с бабушкой» — они теперь «родители родителей».

«Символично, что именно в Год Семьи мы запускаем большую премьеру для всех семей России — “Родители родителей”. Это рассказанная с юмором и по-доброму вечная тема отцов и детей в современной интерпретации. “Родители родителей” — первый оригинальный сериал телеканала «СОЛНЦЕ». Наша стратегия заключается в том, чтобы показывать миры, в равной степени интересные и детям и взрослым и я надеюсь, что зрители с удовольствием посмотрят новую историю самой большой телесемьи России. Тем более большинство этих героев уже любимы нашей аудиторией, которая с нетерпением ждет новых приключений семьи Соколовых, теперь еще и со внуками», — поделился генеральный продюсер телеканала «СОЛНЦЕ» Рубен Оганесян.

Сериал для всей семьи возвращает зрителю знакомых и любимых персонажей: бессменных «родителей» Александра Самойленко и Марию Порошину и «детей» Александра Самойленко мл. («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Никиту Митасова («Елки 3»), Артема Башенина («Хоккейные папы», «Монастырь») и Анастасию Крылову («Жить жизнь», «Трудные подростки»). В новом сезоне к звездному составу проекта также присоединились актриса актриса Ангелина Поплавская («Дылды») и неожиданный гость — Леонид Ярмольник.