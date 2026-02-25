Выставка «Лики России» Филиппа Москвитина открылась в РАХ

Российская академия художеств представляет персональную выставку произведений заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Филиппа Александровича Москвитина «Лики России». Экспозиция носит ретроспективный характер и демонстрирует живописные полотна, написанные в юности, молодости и зрелости, а также скульптуры в гипсе и бронзе, созданные за последние пятнадцать лет. По словам автора, все они запечатлевают «хранителей Отчизны и её нравственных основ».

Представитель творческой династии Москвитиных-Старцевых, родился в 1974 году в Иркутске. Получил фундаментальное академическое образование в Московской средней художественной школе при МГАХИ имени В.И. Сурикова и Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Творческий диапазон автора необычайно широк – помимо живописи, он успешно работает в области монументально-декоративного искусства, проектирует иконостасы, занимается иконописью и мозаикой. В станковых работах художник развивает традиции московской школы живописи. Его творческий метод обусловлен вдумчивым подходом к выбору натуры, философским взглядом на историю и современность. Живописные портреты чередуются с пейзажами и композициями, однако пейзаж и сюжетная картина только дополняет целостность большой темы личности в истории, освещённой художником. Живописец создал обширную галерею портретов русских царей, патриархов, учёных, философов, поэтов и композиторов, которая названа им «Святые и великие люди России».

В академических залах он представляет ту часть проекта, которая посвящена нашим знаменитым современникам: святителям и духовникам, героям, ветеранам и блокадникам Великой Отечественной, писателям-«деревенщикам», продолжившим традиции русской классической литературы, творческой интеллигенции. Москвитин сосредотачивает внимание зрителя не на сиюминутном сходстве с натурой, а на постижении души своих героев. Лица, изображенные на портретах статичны, словно обращены внутрь себя, существуют как бы в предстоянии, не в реальном пространстве, а на грани философского и зримого отображения бытия. Каждый портрет отражает историческое время и внутреннюю, неумирающую суть человека. «Сотри случайные черты…», – призывал когда-то Блок. И образы кисти Филиппа Александровича подразумевают то целое, которым – пусть бессознательно – живет каждая русская душа. Совершенно разные портретируемые едины в главном – в цельном образе русского человека: святого, как архиепископ и хирург Лука Крымский, героя, как маршал Жуков, мыслителя, как Вера Брюсова, творца слова, как Рубцов, Распутин, Белов, создателя кинокартин, как Андрей Тарковский.

На выставке даже неискушенный зритель всей душой соприкоснется с атмосферой русского духа, с той тонкой материей, про которую сказано – «вода, текущая в жизнь вечную…», с тем преображающим сердце идеалом, который помогал нашему народу побеждать в самые трудные времена.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Е.И. Дорошенко.