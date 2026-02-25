Оплата публикаций

Выставка «Лики России» Филиппа Москвитина открылась в РАХ

Ф.А. Москвитин. Писатель Василий Белов. 2008 г. Холст, масло. 70х55. Собственность автора
Ф.А. Москвитин. Писатель Василий Белов. 2008 г. Холст, масло. 70х55. Собственность автора

Российская академия художеств представляет персональную выставку произведений заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Филиппа Александровича Москвитина «Лики России». Экспозиция носит ретроспективный характер и демонстрирует живописные полотна, написанные в юности, молодости и зрелости, а также скульптуры в гипсе и бронзе, созданные за последние пятнадцать лет. По словам автора, все они запечатлевают «хранителей Отчизны и её нравственных основ».

Представитель творческой династии Москвитиных-Старцевых, родился в 1974 году в Иркутске. Получил фундаментальное академическое образование в Московской средней художественной школе при МГАХИ имени В.И. Сурикова и Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Творческий диапазон автора необычайно широк – помимо живописи, он успешно работает в области монументально-декоративного искусства, проектирует иконостасы, занимается иконописью и мозаикой. В станковых работах художник развивает традиции московской школы живописи. Его творческий метод обусловлен вдумчивым подходом к выбору натуры, философским взглядом на историю и современность. Живописные портреты чередуются с пейзажами и композициями, однако пейзаж и сюжетная картина только дополняет целостность большой темы личности в истории, освещённой художником. Живописец создал обширную галерею портретов русских царей, патриархов, учёных, философов, поэтов и композиторов, которая названа им «Святые и великие люди России».

В академических залах он представляет ту часть проекта, которая посвящена нашим знаменитым современникам: святителям и духовникам, героям, ветеранам и блокадникам Великой Отечественной, писателям-«деревенщикам», продолжившим традиции русской классической литературы, творческой интеллигенции. Москвитин сосредотачивает внимание зрителя не на сиюминутном сходстве с натурой, а на постижении души своих героев. Лица, изображенные на портретах статичны, словно обращены внутрь себя, существуют как бы в предстоянии, не в реальном пространстве, а на грани философского и зримого отображения бытия. Каждый портрет отражает историческое время и внутреннюю, неумирающую суть человека. «Сотри случайные черты…», – призывал когда-то Блок. И образы кисти Филиппа Александровича подразумевают то целое, которым – пусть бессознательно – живет каждая русская душа. Совершенно разные портретируемые едины в главном – в цельном образе русского человека: святого, как архиепископ и хирург Лука Крымский, героя, как маршал Жуков, мыслителя, как Вера Брюсова, творца слова, как Рубцов, Распутин, Белов, создателя кинокартин, как Андрей Тарковский.

На выставке даже неискушенный зритель всей душой соприкоснется с атмосферой русского духа, с той тонкой материей, про которую сказано – «вода, текущая в жизнь вечную…», с тем преображающим сердце идеалом, который помогал нашему народу побеждать в самые трудные времена.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Е.И. Дорошенко.

