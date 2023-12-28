«Библиотека Вдохновителей»: Итоги в цифрах, фактах и именах

Около десятка публичных встреч с российскими импакт-предпринимателями, свыше 230 тысяч просмотров трансляций в прямом эфире, а также – внушительный список рекомендательной литературы из почти полсотни книг в самых разных жанрах – таковы итоги проекта «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему», который реализовали Российская государственная библиотека для молодёжи и Всероссийское движение «Вдохновители». При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Познакомить молодёжную аудиторию с лидерами различных профессий, дать ей реальную возможность получить импульс для собственного развития, мотивировать к чтению и самообразованию – задача, которую поставили перед собой организаторы «Библиотеки Вдохновителей». В Год педагога и наставника эксперты делились опытом: историями своего бизнеса, реализации своих проектов и ошибками, которые в итоге оказались отправными точками успеха, а также – впечатлениями о значимых и любимых книгах.

«В последнее время я люблю читать книги про мозг, потому что он — огромная неизведанная планета, которая отвечает за то, как мы себя ведём, воспринимаем и интерпретируем факты. Книжки в моём списке так или иначе связаны с этой темой», — рассказал Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, специалист, развивающий профессиональную систему благотворительности в России.

«Помимо знаний в цифровой сфере, которые всем стоит получать, хочется, чтобы внутри каждого из нас развивалась и творческая личность. Да, всё, что можно автоматизировать — обязательно автоматизируется. Силы человека не придётся тратить на какую-то простую, рутинную работу. Вопрос в том: как вы, творец, сможете создавать, придумывать что-то интересное. Книги, которые я выбрал, показывают с разных сторон — как это было, как творили, создавали, придумывали что-то другие», — делился Сергей Марданов, экс-директор по развитию школьных и молодежных проектов VK, заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «СР СПЭЙС».

«Книги, которыми я хочу поделиться, — поэзией и прозой — это эксклюзив. Они издаются малыми тиражами, и вы с трудом найдёте их в книжных магазинах. Эти авторы недавно вышли на литературный Олимп, победив в той или иной литературной премии. Я убеждён, что у них есть все перспективы для того, чтобы стать будущим современной русской литературы», — рассказал Дмитрий Кравчук, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов Стихи.ру и Проза.ру.

«Я не случайно выбрал именно эти книги: на мой взгляд, все они так или иначе отражают тему человека в коллективе — «свой» - «не свой», авторитаризм, буллинг и другие грани. Очевидно, что никакие пять книг не смогут исчерпать тему, но именно эти издания, могут послужить хорошей иллюстрацией», — отметил Марк Кукушкин, один из первых корпоративных антропологов в России, самый известный бизнес-тренер, представляющий проекты в области развития людей и организаций, совладелец и директор компаний «БЕСТ-Тренинг» и «Тренинг-бутик».

«Мне часто задают вопросы: “Зачем нам читать книги? Что читать?”. Ответ, мотивация здесь будет у каждого своя. Но я отвечу так: “Всё читайте”. Не хотите чего-то тяжелого — не надо, возьмите полегче. Главное — не стесняйтесь ничего, читайте то, что вам нравится. Поверьте, в книгах есть ответы на любые вопросы, ваша задача — научиться их искать», — сказала Анна Сиднякова, ведущий эксперт в организационном развитии и управлении персоналом, сотрудничавшая с топ-компаниями: Спортмастер, Альфа-Банк, М.Видео, Сибур, Яндекс.

«Книги, которые я представляю, оказали большое влияние на то, кто я есть сегодня. Например, “Унесённые ветром”, откуда всем известна прекрасная, волшебная фраза Скарлетт О’Хара “Я подумаю об этом завтра” — крайне важна для меня, ведь она о том, как правильно расставлять приоритеты в своей жизни… Чем больше вы растёте и масштабируетесь, расширяется зона вашей ответственности, тем больше у вас становится в жизни эмоциональных цунами. Умение их отодвигать, быть в моменте и делать то, что необходимо прямо сейчас — важный инсайт этой книги», — поделилась Виктория Салтыкова, основатель и руководитель Международного центра истории семьи «Проект Жизнь», самой крупной генеалогической компании в России, проводящей в СНГ и 17 странах мира детективно–архивный поиск информации о предках на глубину до начала XVII века.

«Я подобрал книги, которые перевернули моё сознание. Лично я всегда читаю по два раза. Когда я перечитываю во второй раз, то понимаю, что я ничего не понимал. И только сейчас до меня начинает доходить смысл каждого слова. Читаю я понемножку — в свободное время, в самолёте, в поезде, по вечерам. И стараюсь не проглатывать всю информацию, задача в другом — усвоить новые инсайты, свежие мысли», — рассказал Максим Михеенко, создатель метавселенных — игровой графики для десятков игр, в том числе культовых Fortnite, Star Trek и World of Тanks, сооснователь и гендиректор игровой студии компьютерной графики 5518 studios.

«Я уверена, что среди вас много людей, которые считают себя нетворческой личностью. Я тоже очень долго такой себя считала. В детстве мне говорили, что нужно изучать точные науки, потому что с творчеством у меня не очень. И знаете — это оказалось заблуждением. У каждого из нас есть потенциал, способности, по сути, вся наша жизнь — это творческий процесс, мы творим и создаём каждую минуту. Желаю, чтобы вам приносил удовольствие этот путь, и эти “инструменты” помогли вам получать радость и творить прекрасное», — сказала Олеся Овчинникова, управляющий партнёр, генеральный продюсер и сооснователь Продюсерского центра «Вдохновители», основателем продюсерской киностудии ALARO Films, продюсер инклюзивного кинотеатрального проекта «ВзаимоДействие».

В «Библиотеку Вдохновителей» включены и детские сказки, и авторская поэзия, и нон-фикшн по темам: история, антропология, психология, ИТ, и, конечно, мировая художественная классика. Яркая палитра книжных рекомендаций, представленных «Вдохновителями», стала доказательством того, что не только выбор конкретной литературы, но и сам навык чтения влияет на личностное становление и реализацию в любой профессиональной сфере.