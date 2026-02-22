Оплата публикаций

«Трефы» завершают балтийскую командировку

By T1
78
наш спецназ - трефы - калининград
Фото: пресс-служба Пятого канала

23 февраля, в День защитника Отечества, Пятый канал покажет ещё четыре специальные серии «Нашего спецназа», съёмки которых проходили в Калининградской области. Поиски сокровищ военных лет, освобождение сына крупного бизнесмена, схватка с торговцами оружием и встреча с призраком – финал калининградской миссии петербургского СОБРа.

После серии успешно раскрытых преступлений на Балтийском побережье «Трефы» получают приказ задержаться в Калининграде и помочь местным силовикам подготовить новых бойцов для местного СОБРа.

Лиза Пряникова просит мужа навестить свою дальнюю родственницу Людмилу Петровну. «Туча» и «Отец» отправляются к ней с визитом, но находят женщину мёртвой в собственном особняке.

После вскрытия выясняется, что погибшую систематически травили крысиным ядом. Подозрение падает на внучатого племянника Аркадия: последнее время он жил с тёткой, а перед трагедией имитировал свой отъезд из города.

Легенда о некой фройляйн Эльзе, любовнице немецкого генерала, и её сокровищах, спрятанных ещё в годы войны, приводит в Калининград чёрных копателей. Банда под видом краеведов методично обыскивает дом за домом и выходит на особняк Людмилы Петровны. Лиза Пряникова, которая неожиданно оказалась наследницей недвижимости тёти, становится для преступников помехой.

Семён Копылов, режиссёр:

— В преддверии экспедиции перед нами стояла непростая задача. С одной стороны, она кажется тривиальной: показать красоты и достопримечательности самого западного региона страны. Но сложность в том, что они не сконцентрированы в одной точке, а разбросаны по всей области: Светлогорск, Балтийск, Зеленоградск, Калининград, Янтарный. И все эти локации нужно было органично вписать в сценарий. Нам хотелось, чтобы зритель не просто увидел открыточные виды, а почувствовал атмосферу Янтарного края. Получилось или нет – судить поклонникам «Нашего спецназа». Но, мне кажется, мы справились.

