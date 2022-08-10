ВДНХ приглашает на фестиваль ландшафтного искусства

С 12 по 21 августа в Северном сквере пройдет VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Посетители увидят свыше 20 садов и арт-объектов от ведущих дизайнеров России и Белоруссии, примут участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях, послушают вечерние концерты «Музыка в садах». Юные гости фестиваля совершат познавательные ботанические прогулки, поучаствуют в веселых квестах и научатся сажать растения.

Фестиваль традиционно станет площадкой для проведения конкурса садов. Темы этого года — «Сон в летнюю ночь» и «Арифметика сада». Оценивать работу мастеров будет профессиональное жюри, которое выберет победителей в трех номинациях: «Большой сад», «Малый сад» и «Арт-объект». Гостей ВДНХ смогут прогуляться по необычным садам, увидеть произведения ландшафтного искусства, отдохнуть среди природы и сделать красивые фотографии.

Так, сад «Театр Сновидений» создаст образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Идея сада — противопоставление реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций. Сухие стволы деревьев здесь — это одновременно античные колонны и лес, деревянный настил — и тропинка в лесу, и сцена, и строки пьесы, которые проступают на досках, как на линованной бумаге, и сюжетная линия, ведущая к изображению спящей Елены. В саду «Гипнос» посетители увидят образы афинских улиц, дворцов, волшебного южного леса и поляны, где репетируют артисты. У сада под названием «Ведь-ма» мистическая атмосфера: в нем реальность смешивается со сном под влиянием древнерусских легенд.

Сферический сад «Secret Service & Центральный парк» на тему «Арифметика сада» пригласит погрузиться в мир детства — самую счастливую пору, когда для радости надо совсем немного: покататься на велосипеде, купить мороженое или погладить собаку. Механическая сцена подобна карусели, эмоциональная цветовая палитра и наивный городской антураж в небрежных зарослях подарят многим чувство ностальгии. Еще одно рассуждение на эту тему представит работа «За пределами геометрии». Дизайнеры поразмышляют о том, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который подарит ему покой и свободу. Пространство наполнят всем знакомыми образами, способными вызвать давно забытые эмоции.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 14:00 и 17:00 гостей фестиваля ждут экскурсии. На турах в 19:00 ландшафтные сады раскроются по-новому: вечером здесь будет включаться подсветка. В 20:00 на сцене представят серию выступлений «Музыка в садах».

С 12:00 до 18:00 на площадке «Огород в городе» будут идти мастер-классы, где жителей мегаполиса научат создавать настоящий сад в квартире — прямо на подоконнике. Самых юных гостей научат резьбе по дереву, помогут создать собственный миниатюрный сад и расскажут о разных видах растений на регулярной программе «Детский сад». Занятия будут идти с 10:00 до 18:00 и рассчитаны на детей от 6 до 14 лет.

Также на фестивале будет открыт «Зеленый лекторий». Специалисты в области садоводства и ландшафтного дизайна обсудят актуальные темы, среди которых продвижение личного бренда и эффективное развитие бизнеса, расскажут посетителям о техниках правильного ухода за растениями и водными садами.

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» будет открыт с 12 по 21 августа с 9:00 до 22:00. Пробрести билеты можно на сайте ВДНХ или в кассах у входа на мероприятие в дни его работы.

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