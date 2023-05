День Звездных войн отмечается 4 мая во всем мире

В Москве этот праздник отметят на выставке «В далекой-далекой Галактике» на ВДНХ

4 мая во всем мире отмечается День Звездных войн*. Эта дата выбрана из-за часто произносимой в фильмах фразы «Да пребудет с тобой Сила» («May the Force be with you»), она созвучна выражению «May the fourth be with you». Во время телевизионного эфира в 2005 году ведущий попросил Джорджа Лукаса лично произнести вслух знаменитую цитату. Слова режиссера синхронный переводчик перевел на немецкий язык как «Am 4. Mai sind wir bei Ihnen» — «Мы будем с вами 4 мая». С тех пор этот праздник стали отмечать именно в мае.

Впервые День Звездных войн отметили 4 мая 2011 года в Торонто. Это было костюмированное шоу, которое сопровождалось фото и видео съемкой. Ежегодно в России и во многих других других странах по всей планете в этот день проходят массовые встречи фанатов киносаги. Поклонники легендарной трилогии наряжаются в костюмы любимых героев, обсуждают сцены из фильмов. Вселенная фанатов «Звездных войн» с годами так разрослась, что стала превышать несколько миллионов человек. Киносага официально занимает второе место в истории по общим кассовым сборам среди кинофраншиз, уступая только серии фильмов о вселенной Marvel. За годы существования у фильма появились поклонники по всему миру, которые объединяются в фан-клубы, устраивают ролевые реконструкции, пересматривают картины, создают комиксы и многое другое. С момента выхода первой киноленты на большие экраны команда создателей получила десять статуэток Оскар, из них три являются премиями за за особые достижения.

В этом году отпраздновать День Звездных войн московские поклонники киноленты смогут в павильоне №21 ВДНХ на выставке «В далекой-далекой Галактике». В честь важной даты организаторы площадки подготовили для фанатов «Звездных войн» специальную программу. Так, например, в этот день гости павильона увидят баталии Дарта Вейдера, Оби-Вана Кеноби, Рей Скайуокер и других героев. Всех пришедших ждут бои на световых мечах, акробатическое шоу, фанатские стенды и, конечно же, обязательное в День Звездных войн дефиле косплееров! Ведущая шоу Марина Воронина.

АртМосковия так же отмечает День Звездных войн. В честь этого знаменательного праздника с помощью нейросети Кандинский 2.1. редакция подготовила несколько изображений главных героев культовой саги «Звездные войны»:

Дарт Вейдер с котиком. Запрос на создание изображения - АртМосковия

Мандалорец с котиком. Запрос на создание изображения - АртМосковия

Магистр джедаев Йода с котиком. Запрос на создание изображения - АртМосковия

––––––––––––

* День Звездных войн отмечается не только 4 мая, но и 5, и 6 мая тоже. Эти дни поклонники саги посвещают выходу 4, 5 и 6 эпизодов. Да пребудет с вами Сила, друзья!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru