Иви представил тизер-сцену детективной черной комедии «Райцентр»

Онлайн-кинотеатр Иви представил тизер-сцену нового сериала «Райцентр», производством которого занималась Продюсерская компания «Среда». Премьера пилота состоится на Московском международном кинофестивале. В главных ролях – Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов, Карина Разумовская и другие.

Совсем скоро онлайн-кинотеатр Иви покажет сериал «Райцентр». В захолустной деревне разворачиваются поистине грандиозные криминальные события, в которых обычные люди проявляются с самых неожиданных сторон. Яркий актерский ансамбль создают Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер, Агриппина Стеклова и другие. Это авантюрная детективная черная комедия, в которой повзрослевшие на 20 лет одноклассники, встретившись на юбилей выпуска, пускаются во все тяжкие.

Съемки проходили в Ярославской области, но при этом название райцентра Вармалей — реальное: одноименная деревня находится под Нижним Новгородом.

Для того, чтобы лучше прочувствовать своих персонажей, исполнители ролей Дини (Артем Волобуев) и Грини (Николай Аузин) ходили по ярославским барам в кинообразах депутата и его водителя, а Ивана Добронравова в роли участкового местные жители принимали за представителя власти, делились новостями и жаловались на нарушителей.

Созданию колоритных образов художники по гриму уделили особое внимание: так, на прическу героини Кристины Асмус ушло десять часов, а на ее же маникюр — шесть. Еще в ходе съемок гримеры изобрели новую технологию создания зубов из сусального золота.

В райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом.

Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.

«Райцентр» — четвертый совместный проект Иви и продюсеров «Среды» Александра Цекало и Ивана Самохвалова.

Режиссерами детективной черной комедии «Райцентр» выступили Данил Чащин и Эдуард Мошкович. К составу группы «Райцентра» также присоединились креативные продюсеры Максим Полинский и Николай Булыгин («Мажор 4», «Мажор в Сочи», «Лада голд»). Ведущий продюсер проекта — Данила Ипполитов. Креативным продюсером и автором сценария выступила Ирина Пивоварова, продюсером девелопмента — Ирина Прохорова.

Сериал выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году.

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