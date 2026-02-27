Трухин, Медынич и Стулова встретят «Цезаря»

Комедийный сериал «Цезарь» — история о провинциальном охраннике, чья жизнь кардинально меняется благодаря новой звучной фамилии. Главные роли исполнили Михаил Трухин, Екатерина Стулова и Ольга Медынич. В режиссёрском кресле — Илья Фарфель («Бедные Абрамовичи», «Война семей»). Съёмки проходили в Беларуси.

«В моей жизни такая ситуация случилась в тридцать три, когда я поменял очень многое, — вспоминает Михаил Трухин. — И для меня «Цезарь» — это история человека, начавшего думать, человека, который ранее был погружен в быт, малооплачиваемую работу, неурядицы в семье, но потом решает разорвать этот порочный круг».

Герой Трухина пройдёт путь от охранника в джинсах и старой куртке Геши Коростылёва до уважаемого чиновника Геннадия Юрьевича Цезаря в деловом костюме. Актёр примерит образ и самого римского полководца, который появляется в кадре как видение, проводник и внутренний голос персонажа.

Именно Цезарь вдохновляет Гешу стать народным супергероем: ему предстоит догонять нарушителей на мотобайке, организовывать исторический фестиваль и приготовление самой большой окрошки в стране, зарывать яму раздора, спасать день рождения участкового игрой на аккордеоне, объяснять бабушкам, как пользоваться интернетом, и совершать другие полезные дела. По сюжету Геша в сорок пять меняет фамилию, бросает работу охранника и устраивается в сельскую администрацию специалистом по работе с населением.

Сам актёр не изучал историю своей фамилии, а его партнёрша и давний друг Ольга Медынич, напротив, провела целое исследование. «Как оказалось, моя фамилия очень редкая и есть только у дальних родственников, о которых я узнала благодаря своим поискам. Конечно, мне приятно быть обладателем такой редкой фамилии», — признавалась Ольга.

Актриса также делилась, что порадовалась яркому образу, который ей удалось примерить в сериале: Ольга перевоплотилась в жгучую брюнетку по имени Клеопатра. «Мне очень нравится быть разной, поэтому в юности часто меняла цвет волос. Я была и рыжей, и брюнеткой, и стриглась налысо на первом курсе, в общем, перепробовала миллион вариантов, но потом киношная жизнь затянула в типаж блондинки. И сейчас какое счастье, что появились прекрасные возможности и проекты, где можно смело менять образ», — говорила она.