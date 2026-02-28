Екатерина Гусева и Виктор Васильев сыграют супругов в исторической мелодраме «История его служанки»

Создатели исторической мелодрамы «История его служанки» раскрыли новые подробности проекта, который уже называют одной из самых ожидаемых костюмных премьер сезона. К актёрскому составу присоединились Екатерина Гусева и Виктор Васильев — они сыграют супругов Елену и Илью Авериных. Также накануне старта съемок Иви представил первый тизер-постер проекта.

В центре сюжета «Истории его служанки» — возвращение в светское общество молодого и завидного холостяка графа Николая Шереметьева. Его приезд производит настоящий фурор: матери с дочерьми плетут интриги, надеясь заполучить богатого жениха. Однако сам Николай связан жёстким условием завещания — он должен жениться в течение года, иначе потеряет наследство.

В это же время семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна — упрямая и остроумная дворянка — решается лично встретиться с графом, рассчитывая добиться прощения долга. Вместо снисхождения Шереметьев предлагает сделку: год службы в его усадьбе. Так Анна становится самой необычной служанкой в доме графа, а вынужденное соседство постепенно перерастает в чувство, которое обоим всё сложнее скрывать.

На фоне основной линии разворачиваются и другие истории. Одна из них — трогательная первая любовь между Романом Авериным (Михаил Сотников) и Юлией Спицыной (Вероника Журавлёва). Другая — драматичная и глубокая линия старших Авериных, чьи отношения становятся эмоциональным стержнем проекта.

Елена — жена Аверина, мать Анны и Романа, женщина с безупречными манерами и прошлым светской львицы. Когда-то она блистала в обществе, легко покоряла сердца и вызывала восхищение — и эта внутренняя стать по-прежнему чувствуется в каждом её движении. За внешним спокойствием скрывается тревога за будущее семьи. Прагматичная и собранная, Елена стремится вернуть утраченное положение и обеспечить детям достойную судьбу. При этом она продолжает любить своего мужа — с горечью, но и с надеждой на его внутреннее преображение.

Илья Аверин — обаятельный игрок, промотавший состояние и поставивший семью на грань краха. Он лёгок, харизматичен, умеет очаровывать, но слишком увлечён азартом и красотой мгновения, чтобы вовремя остановиться. Его цель — выиграть назад родовое имение или хотя бы сохранить последнее. Для него это не только деньги, но и попытка вернуть достоинство. В противостоянии прагматичной Елены и импульсивного Аверина рождается драматургия семьи, где любовь сталкивается с разочарованием, а надежда — с риском потерять всё