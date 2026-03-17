Трёхметровый арт-объект «Гиперкуб» представили в ЦДМ на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке разместили трехметровых арт-объект «Гиперкуб», созданный фиджитал-пространством Futurione. Зеркальная геометрическая конструкция с мультимедийным экраном появилась в новом гастропространстве НеДетский на нулевом этаже легендарного магазина. За первые дни экспонирования арт-объект привлёк внимание тысяч гостей — и детей, и взрослых.

«Торговые центры сегодня — это точка сборки всего актуального, на что есть запрос общества. И сейчас социальный радар смещает фокус на мультиформатные сценарии досуга, когда хочется всего и сразу. Своего рода “хлеба и зрелищ” в актуальном прочтении. Именно поэтому в рамках нашего нового фуд-пространства мы запустили проект в области искусства и инноваций — проект “НеДетский арт”. В партнерстве с командой Futurione мы разместили необычный зеркальный диджитал арт-объект. Сама конструкция отлично вписалась в наше пространство, а “залипательный” медитативный контент на экране дает возможность перезагрузиться во время бизнес-ланча или вечернего выхода», — рассказала Директор по маркетингу ЦДМ на Лубянке Мария Бежанова.

«Гиперкуб» спроектирован российской командой фиджитал арт-пространства Futurione. Арт-объект символизирует связь физического и цифрового мира, который увлекает современного человека. Фигура в трехмерном пространстве, каждая грань которой представляет собой квадрат, покрыта специальным зеркальным слоем. Для создания трехметрового арт-объекта использовано более 500 кг разных видов металла и пластика. Его вес около одной тонны. А внутри конструкции расположен светодиодный дисплей в форме круга, на котором транслируется мультимедиаконтент с праздничными пожеланиями для гостей ЦДМ.

«Креативная команда фиджитал-пространства Futurione разработала “Гиперкуб” – это уникальный для России арт-объект такого размера, с зеркальными поверхностями и дисплеем. Он символизирует искусство будущего, в котором объединены материальные и виртуальные миры. Первым местом его экспонирования неслучайно стал Центральный детский магазин. ЦДМ на Лубянке многие десятилетия является центром притяжения для юных гостей и взрослых со всех регионов России. Мы хотели подарить яркие эмоции от инновационного арт-объекта именно детской и родительской аудитории, которая любит все новое и необычное», — рассказал основатель фиджитал арт-пространства Futurione Иван Швайков.

«Гиперкуб» особым образом взаимодействует с людьми и окружающей средой, размывая границы между физическим и цифровым миром. Подобный фиджитал-эффект достигается за счет необычной геометрии арт-объекта и зеркальных поверхностей, которые как будто затягивают зрителя в мультимедиаворонку. На экране транслируется визуальный контент из постоянно меняющихся разноцветных фактур и текстов с десятками пожеланий гостям ЦДМ: добра, здоровья, удачи, гармонии, успехов и многие другие.

Над созданием «Гиперкуба» более полугода работала арт-команда Futurione из 20 специалистов: инженеры-конструкторы, дизайнеры, медиахудожники, разработчики ПО, сварщики, монтажники, сборщики. Конструкция имеет антивандальное покрытие, устойчива к низким и высоким температурам, что позволяет использовать ее как внутри пространств, так и на улице.