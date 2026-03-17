Весна на выставке «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х»

На выставке Музея Москвы в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ многие экспонаты напоминают, что совсем скоро природа заиграет красками весны и начнется пышное цветение. Саратовские символисты, чьи работы отличает мягкий свет и тонкое созвучие прохладных оттенков, охотно писали цветы как в пейзажных зарисовках, так и в натюрмортах.

Цветы Петра Уткина, одного из главных героев экспозиции «Волга. Москва. Нева. Саратовские художники в Москве и Ленинграде 1920–1940-х», представлены именно в этих живописных жанрах. На пейзаже художника «Куст» — пышно цветущий куст сирени в сине-фиолетовой гамме, написанный крупными мазками. Работа отличается характерной для автора поэтичностью, мистическим настроением и использованием мягких, приглушенных тонов, типичных для саратовской школы символистов. На картине Уткина «Натюрморт. Ноготки и мальвы» яркие цветы в темной вазе на синем фоне как будто тают в солнечном свете.

На полотнах ученицы Петра Уткина Музы Егоровой-Троицкой цветут весенние сады. На фоне еще голой почвы и серого неба раскинулись в рассеянном свете нежно-розовые цветочные гроздья — такой прекрасный момент весны отражает произведение художницы «Зацвели сады». А на картине «Калитка» тропинка в сад уже заросла. И хотя зеленое буйство здесь передается в приглушенной гамме, в легкой дымке, зритель ощущает тонкий аромат трав и цветов. Произведения Егоровой-Троицкой — пример красивой декоративной живописи, сохранившей художественные традиции саратовских Свободных мастерских.

«Цветы» Зои Матвеевой-Мостовой — настурции, петунии, цветущий душистый горошек в бликах солнечного света, написанные яркими цветными всплесками. Натюрморт создает лиричное настроение, в котором слышится предвкушение скорого летнего тепла.

Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» — проект Музея Москвы, подготовленный совместно с ВДНХ при поддержке Департамента культуры города Москвы. Выставка посвящена созвездию волжских художников первой половины XX века — выходцев из Саратова, значительно повлиявших на искусство Москвы и Ленинграда