Премьерный показ киноверсии мюзикла «Принц и нищий» собрал полный зал

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера киноверсии мюзикла «Принц и нищий» по роману Марка Твена. Гости мероприятия первыми увидели новый релиз проекта «Театр в кино». Благодаря телеканалу «Россия-Культура» московские зрители смогли посмотреть постановку на самом большом экране страны. Также показы уже проходят в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других) в более чем 70 городах России. Прокат киноверсии спектакля «Принц и нищий» осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Премьеру посетили Тереза Дурова, Александр Олешко, Кирилл Крок, Антон Гетьман, Илья Мовчан, Григорий Заславский, Ольга Кабо, Рамиль Мехдиев, Юлия Меннибаева, Елена Захарова, Андрей Усачев, Ирина Пахомова, Евгений Малышко, Илья Гуров и другие гости.

Перед показом с речью выступили художественный руководитель «Театра Терезы Дуровой» и режиссер постановки Тереза Дурова, заместитель руководителя канала «Россия-Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова и куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте.

За адаптацию романа Марка Твена отвечал драматург Артем Абрамов и сделал это так, что расхождения с оригиналом не вызывают никаких вопросов. Постановка наполнилась новыми смыслами. Благодаря массовым танцевальным сценам, исполнению песен на стихи известного детского поэта Андрея Усачева и искрометным репризам она стала более насыщенной и витальной.

В постановке играют молодые талантливые актеры, большинство из которых попали на сцену благодаря прохождению кастинга. Для некоторых из них роль в спектакле стала театральным дебютом, подарила любовь публики и дала путевку в профессиональную актерскую жизнь.

«Принц и нищий» – это первый в истории спектакль для семейной аудитории, который получил Московскую театральную премию «Гвоздь сезона».

Фото: Елена ЮНИНА