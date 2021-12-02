2 декабря «Центральная детская школа искусств» городского округа Химки, признанная лучшей в стране, отмечает 65 лет!

1 декабря Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра наградила победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств», учрежденных Минкультуры России.

Открывая церемонию, Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова напомнила, что на сегодняшний день в России действуют более 5 тысяч детских школ искусств, где обучаются почти 2 млн ребят и работают около 110 тысяч педагогов. По словам Министра, важно и то, что в этом году удалось закрепить особый статус детской школы искусств.

«Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики – создание условий для развития детских талантов. Особенно важна здесь роль преподавателя, который как никто другой помогает раскрыть творческий потенциал в каждом ребенке и прививает любовь к искусству. Хочу поблагодарить вас за невероятный труд. Спасибо большое за то, что вы делаете для наших детей», — поделилась глава Минкультуры России.

По итогам 2021 года лучшей сельской ДШИ Центрального федерального округа стала «Детская школа искусств пос. Развилка» Ленинского городского округа Лучшей детской школой искусств в стране признана «Центральная детская школа искусств» городского округа Химки.

«Центральная детская школа искусств» городского округа Химки. В школе 11 программ обучения.

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год:

Золотая медаль XIX Молодежных Дельфийских игр России — Хатзидимитриадис Спиридон (балалайка);

Диплом Победителя Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» — Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Юность»;

Стипендия Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Стипендия Межрегионального благотворительного общественного фонда имени И.Н. Вороновой «Новые имена».

Оснащение музыкальными инструментами:

В 2020 г. по договору с Минпромторгом России в ДШИ поставлены музыкальные инструменты в количестве 25 ед. (ксилофон, набор духовых инструментов, барабаны маршевые).

Директор Инна Валерьевна Монастырская.

2 декабря «Центральная детская школа искусств» г.о.Химки отмечает 65 лет со дня основания.

«Детская школа искусств пос. Развилка» Ленинского городского округа

В школе 11 программ обучения.

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год:

ДШИ пос. Развилка – финалист Всероссийского конкурса «Лучшая сельская ДШИ» 2021 (конкурс Минкультуры России).

Оснащение музыкальными инструментами в рамках регионального проекта: 2019 – рояли, аккордеоны, на сумму 6,6 млн. руб.

Директор Ирина Валентиновна Андрушко.

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