«Центральная детская школа искусств» городского округа Химки, признанная лучшей в стране, отмечает 65 лет

0
49

2 декабря «Центральная детская школа искусств» городского округа Химки, признанная лучшей в стране, отмечает 65 лет!

1 декабря Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра наградила победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств», учрежденных Минкультуры России.

Открывая церемонию, Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова напомнила, что на сегодняшний день в России действуют более 5 тысяч детских школ искусств, где обучаются почти 2 млн ребят и работают около 110 тысяч педагогов. По словам Министра, важно и то, что в этом году удалось закрепить особый статус детской школы искусств.

«Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики – создание условий для развития детских талантов. Особенно важна здесь роль преподавателя, который как никто другой помогает раскрыть творческий потенциал в каждом ребенке и прививает любовь к искусству. Хочу поблагодарить вас за невероятный труд. Спасибо большое за то, что вы делаете для наших детей», — поделилась глава Минкультуры России.

По итогам 2021 года лучшей сельской ДШИ Центрального федерального округа стала «Детская школа искусств пос. Развилка» Ленинского городского округа Лучшей детской школой искусств в стране признана «Центральная детская школа искусств» городского округа Химки.

«Центральная детская школа искусств» городского округа Химки. В школе 11 программ обучения.

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год:

  • Золотая медаль XIX Молодежных Дельфийских игр России — Хатзидимитриадис Спиридон (балалайка);
  • Диплом Победителя Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» — Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Юность»;
  • Стипендия Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями.
  • Стипендия Межрегионального благотворительного общественного фонда имени И.Н. Вороновой «Новые имена».

Оснащение музыкальными инструментами:

  • В 2020 г. по договору с Минпромторгом России в ДШИ поставлены музыкальные инструменты в количестве 25 ед. (ксилофон, набор духовых инструментов, барабаны маршевые).
  • Директор Инна Валерьевна Монастырская.
  • 2 декабря «Центральная детская школа искусств» г.о.Химки отмечает 65 лет со дня основания.
  • «Детская школа искусств пос. Развилка» Ленинского городского округа
  • В школе 11 программ обучения.

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год:

  • ДШИ пос. Развилка – финалист Всероссийского конкурса «Лучшая сельская ДШИ» 2021 (конкурс Минкультуры России).
  • Оснащение музыкальными инструментами в рамках регионального проекта:  2019 – рояли, аккордеоны, на сумму 6,6 млн. руб.

Директор Ирина Валентиновна Андрушко.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВыставка «Уберите чучело лося. К 100-летию краеведения» открывается в Музее Москвы
Следующая статьяВыставка «Вооруженный зреньем. Персональная выставка Андрея Есионова» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя