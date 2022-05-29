ТУЛА: Гала-концерт и закрытие детского межрегионального фестиваля «Большие и Малые Звезды»

4 июня в деревне Хрущево Заокского района Тульской области состоится грандиозный финал Четвертого детского музыкального фестиваля «Большие и Малые звезды». Гала-концерт под открытым небом завершит серию весенних выступлений в Ясногорске и в Соборной палате в Москве.

В межрегиональном фестивале, в этом году стартовавшем 1 апреля, приняли участие около 40 музыкантов, больше половины из которых – ученики детских музыкальных школ из Москвы, Тулы, Калуги и других городов России. Среди именитых участников этого года – известный гитарист, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America и номинант лонг-листа премии Grammy Дмитрий Илларионов, обладатель «Кубка мира» в номинации «академический баян» Николай Сивчук, признанная звезда российских виртуозов-инструменталистов, саксофонистка Вероника Кожухарова, а также Большие друзья фестиваля – ученик Юрия Башмета, талантливый альтист Максим Новиков и заслуженный артист России, трубач Владислав Лаврик, который 4 июня будет дирижировать оркестром Ведущим станет популярный актер театра АпАРТе Денис Лапега.

«Фестиваль проводится с 2018 года, и мы видим, насколько придуманный нами формат востребован как у известных музыкантов, так и у самих детей. К нам подключаются потрясающие профессионалы, которые хотят поделиться своей энергией и мастерством с юными исполнителями. Мы получаем множество заявок из разных регионов России на проведение фестиваля. География и масштаб мероприятия растут из года в год, и мы очень хотим зажечь наших маленьких звездочек во всех городах страны. Профессиональные музыканты погружают совсем начинающих исполнителей в полноценную концертную жизнь, тем самым вдохновляя на дальнейшее развитие и общий интерес к музыке. Это – основная задача, и, мы очень рады, что, похоже, у нас получается ее выполнять», – комментирует художественный руководитель фестиваля, гитарист Дмитрий Илларионов.

По традиции гала-концерт пройдет под открытым небом – прямо в поле будет построена огромная сцена и особый зрительный зал с сидениями из тюков сена. На случай непогоды организаторы подготовили дождевики для всех участников и посетителей фестиваля.

Не обойдется в этом году и без сюрпризов. Так, в концерте примет участие лауреат международных конкурсов, Большой друг фестиваля, органистка Хироко Иноуэ, чей репертуар поражает необычайной широтой исполнительского кругозора и разнообразием жанров. Специально для ее выступления из Москвы будет доставлен настоящий орган, который также установят под открытым небом. Наравне с другими профессиональными музыкантами Хироко Иноуэ будет играть совместно с маленькими участниками фестиваля.

Как и прежде, фестиваль завершится исполнением гимна – произведения «Красный шар» известного композитора Андрея Зеленского. Прославленный пианист-импровизатор и автор сочинений самых разных жанров – от симфонических партитур до музыки для театра и кино – также примет участие в гала-концерте. По окончании музыкальной программы начнется неформальная часть фестиваля. Для участников концерта запланирован ставший уже традиционным ежегодный футбольный турнир. А для всех гостей в течение всего дня будет работать полевая кухня.

«То, что дети, наши Малые Звезды, «зажигаются» от Больших, профессиональных и признанных во всем мире музыкантов, вполне ожидаемо и закономерно, но здорово то, что происходит и обратный эффект! Выступая на одной сцене, маститые музыканты так заботливо относятся к начинающим исполнителям, что иной раз волнуются больше самих детей, ведь не надломить этот росток любви к музыке – это огромная ответственность. В итоге от такого трепетного музицирования, и взаимной поддержки и симпатии, абсолютно все участники получают невероятное и ни с чем не сравнимое удовольствие», – комментирует участник фестиваля, обладатель «Кубка мира» в номинации «академический баян» Николай Сивчук.

Традиционно вход на мероприятие будет бесплатным. Ожидается, что в этом году концерт посетят около 1000 гостей из разных регионов России. Для людей с ограниченными возможностями будет организован бесплатный проезд из Москвы, также отдельный маршрут предусмотрен для беженцев из горячих точек.

Как и ранее, в этом году основным правилом отбора участников остается принцип «хочу и могу», когда каждый ребенок, желающий выступить с успешным музыкантом на одной сцене, получает такую возможность. Фестиваль проводится с 2018 года и направлен на формирование единого профессионального сообщества, включающего в себя как начинающих музыкантов, так и артистов мирового уровня. Задача фестиваля – помочь каждому ребенку, занимающему музыкой и участвующему в проекте, преодолеть страх сцены, поверить в свои способности и научиться доверять.

Участие в фестивале бесплатно.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.