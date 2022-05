САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фонд поддержки и развития современного искусства MAXART открыл групповую выставку «Монстры под кроватью»

Фонд поддержки и развития современного искусства MAXART совместно с культурным пространством «Третье место» представляет групповую SITE-SPECIFIC выставку «Монстры под кроватью», исследующую трансформацию детских страхов в состояние тревоги через персональный опыт. Выставка объединит работы художников разных генераций, работающих с различными жанрами и медиа.

Мир детских страхов населен монстрами, призраками и чудовищами, которые прячутся под кроватью, в шкафу, за шторой, в темных углах и показываются лишь в темноте, пока взрослые не видят. Наряду с персонажами сказок и фантастическими животными, они являются хоть и пугающей, но неотъемлемой частью детской картины мира. С наступлением ночи сознание ширится, а граница, разделяющая реальный мир и пространство фантазий, истончается. Воображаемый мир проникает в пластичную материю реальности сквозь двери воображения, порождая образы, таящие в себе угрозу.

Взрослея, мы невольно или нарочно забываем про детские страхи, осознавая их беспочвенность и надуманность. Но освобождаясь от них, зачастую приобретаем взрослые, о которых не всегда задумываемся. Страх трансформируется в индивидуальные психологические переживания, сопровождающие человека на жизненном пути и влияющие не только на его повседневность, но и на принятие определяющих решений. Где-то в глубине шкафа, в самом углу, чтобы никто не нашел (даже мы сами), мы прячем тревогу, опыт травмы, психологические зажимы, триггеры, фобии. Визуализируя обсессии, художники зачастую обращаются к личному опыту, транслируя их зрителю через задействование его сенсорики и собственных воспоминаний и переживаний.

В условиях эмоциональной турбулентности, провоцируемой внешними обстоятельствами, тревоги приобретают все более осязаемые формы, укореняясь в рутине повседневности. Экологические, социальные и культурные принципы в условиях современности неоднократно демонстрировали свою уязвимость. Чем является для нас страх сегодня и какие инструменты его преодоления кажутся наиболее уместными и продуктивными?

Выставка завершит работу 3 июля 2022 года.

Екатерина Герасименко. Страхи. 2020. Холст, масло, 82,5 × 110 см

Людмила Баронина. Ткань 2 из серии «Впусти меня». 2018. Текстиль, акрил, вышивка, 250 × 150 см

Лиза Бобкова. Жадно любить милый дружочек. 2020. Хлопок, 150 × 10000 см

Иван Тузов. Летучая мышь. 2021. Холст, акрил, смешанная техника, 200 × 146 см

Оля Австрейх. Knock, Knock, Who’s There. 2021. Холст, акрил, 150 × 200 см

Кирилл Басалаев. There Is No Blood In Bone. 2021. Холст, шпатлёвка, цемент, песок, акрил, армирующая сетка, эпоксидный смола, 190 × 190 см

Катерина Лукина. Кабинет второй «черный сухой хлеб». 2021. Краска, УФ печать, многослойный рельеф из фанеры, 60 × 100 см

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru