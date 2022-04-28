Творческое Объединение «Мастерская 18» представляет новую выставку «Восток и нежный и блестящий…»

До 15 мая 2022 в новом выставочном зале Культурного центра Государственного Института Востоковедения РАН по адресу Москва, Рождественка 12/1 будут представлены более 70 работ художников на тему Востока. Выставка будет первым большим культурным событием, открывающим двери нового выставочного зала.

Проект является продолжением серии выставок ТО «Мастерская 18», посвященных Николаю Гумилеву, чьи строки дали название экспозиции.

Проект памяти Н. Гумилева был впервые представлен в Москве ТО «Мастерская 18» в апреле 2021 голода, впоследствии стал передвижным, был также представлен в Бежецке, Царском Селе, а в начале февраля 2022 при поддержке Гумилевского общества и Фонда поддержки малых городов был показан в Русском Доме в Каире.

Проведение выставки в Каире не случайно. Именно Гумилев одним из первых открыл для русских Африку. Через Египет, Эфиопию и Эритрею, Джибути и Сомали пролегал маршрут поэта, работавшего в этнографической экспедиции Русского географического общества.

Работа над проектом памяти Н.Гумилева вдохновила художников на творческое осмысление темы Востока. В каждом произведении художники прежде всего ставят перед собой задачу создать живописно-фактурный образ. Для последователей московской школы живописи цвет и контраст являются основными формами художественной выразительности.

Натюрморты и пейзажи, посвященные ориентальной теме, привлекают внимание зрителя именно к самому понятию живописности, делая цвет самым важным действующим компонентом происходящего на картине.

Художники ТО «Мастерская 18» являются последователями московской школы живописи, ведущей свое начало от К. Коровина, И. Грабаря, Л. Туржанского, С. Герасимова, Н. Крымова. В основе московской школы живописи лежит колористическое восприятие окружающего мира, непосредственная передача красоты природы, преобладание реалистических сюжетов.

Эволюция этого направления в изобразительном искусстве, пережившем влияние сезаннизма, в наши дни выражается в работе преимущественно с натуры. Мерцание цветовой поверхности достигается за счет многосложной фактуры мазка.

По-прежнему художники отдают предпочтение работе на пленэре. Только при непосредственной работе на природе возможно передать самые тонкие и сложные цветовые вибрации света и воздуха, неуловимые состояния окружающего мира.

Главным вдохновением для художников служит красота родных пейзажей, основным инструментом – сила цвета, важнейшей задачей – наполнить живописной фактурой глубину видимого пространства.

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