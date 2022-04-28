Лена Семенова выпустила песню «До дна»

После продолжительной паузы в три года Лена Семенова выпускает яркую новинку, которая будет близка всем женщинам «немного за…».

Собрав почти сто тысяч подписчиков в Тик Ток Семенова, на прямых эфирах, объявляла о подготовке записи своего нового сингла, поэтому участие в судьбе песни приняли сотни человек со всей России и даже за её пределами. К созданию обложки так же приложила свою руку единомышленница Елены из сети.

Автором стихов «До дна» выступил неизменный автор треков Лены — Илья Гуров, который является так же и наставником певицы, музыка принадлежит перу самой девушки, а саунд — Дмитрию Рязанову.

«Я посвящаю песню «До дна» всем сильным женщинам! Мы не только можем входить в горящие избы и останавливать коня на скаку, мы можем все! Стоит только захотеть этого! Главное, чтобы рядом были родные и близкие! Спасибо моему мужу, сыну Льву, моим подписчикам и родителям — без вас этого чуда не произошло бы!» — Лена Семенова.

Релиз вышел на Издательстве «Монолит» 28 апреля 2022 года, а большая радио премьера состоялась в этот же день в эфире Кальян FM.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.