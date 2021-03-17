21 марта 2021 года на ВДНХ отметят Всемирный день поэзии. Познавательную программу подготовили Центр славянской письменности «Слово», павильон «Книги» и «Робостанция». Гостям расскажут, как европейская поэзия повлияла на русских авторов, состоится музыкально-поэтический концерт, а также прозвучат стихи Александра Пушкина в исполнении его роботизированной копии. Участие во всех активностях бесплатное.
21 марта, во Всемирный день поэзии, в 15:00 в Центре «Слово» начнется лекция «Истоки русской словесности: как европейская поэзия повлияла на русских авторов». Историк литературы, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Михаил Свердлов расскажет, кто вдохновлял известных поэтов Золотого века, кого из своих западных коллег читали Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Участники попробуют разобраться, как связаны русские и западные авторы, кто на кого ориентировался и как это отразилось на развитии поэтического жанра.
Также в 15:00 в павильоне «Книги» состоится музыкально-поэтический концерт «То было раннею весной...», организованный при поддержке ГМВЦ «РОСИЗО». Под аккомпанемент фортепиано студенты музыкальных вузов, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов исполнят русские песни и романсы на тему любви в литературе, а также арии из зарубежных опер. На концерте прозвучат романс П.И. Чайковского «То было раннею весной...» и серенада «О, дитя», произведения С. В. Рахманинова «Маргаритки», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна», «Сирень», творение Римского-Корсакова «Звонче жаворонка пенье» и арии из опер В.А. Моцарта и К.В. Глюка.
Весь день с 11:00 до 20:00 гости «Робостанции» могут увидеть роботизированную копию Александра Пушкина. Антропоморфный робот прочтет стихи известного поэта голосами известных деятелей искусства — Михаила Казакова, Олега Даля, Сергея Юрского. В программе прозвучат «Анчар», «На холмах Грузии», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Зима», «Зимнее утро» и другие стихотворения. Также робот Борис, который любит вести диалог с людьми, выслушает всех юных чтецов, кто хочет рассказать свое любимое произведение наизусть.
Всемирный день поэзии (World Poetry Day) учрежден на 30‑й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. Первое празднование прошло в Париже. В этот день по всему миру проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.