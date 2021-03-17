На ВДНХ отметят Всемирный день поэзии

21 мар­та 2021 года на ВДНХ отме­тят Все­мир­ный день поэ­зии. Позна­ва­тель­ную про­грам­му под­го­то­ви­ли Центр сла­вян­ской пись­мен­но­сти «Сло­во», пави­льон «Кни­ги» и «Робостан­ция». Гостям рас­ска­жут, как евро­пей­ская поэ­зия повли­я­ла на рус­ских авто­ров, состо­ит­ся музы­каль­но-поэ­ти­че­ский кон­церт, а так­же про­зву­чат сти­хи Алек­сандра Пуш­ки­на в испол­не­нии его робо­ти­зи­ро­ван­ной копии. Уча­стие во всех актив­но­стях бесплатное.

21 мар­та, во Все­мир­ный день поэ­зии, в 15:00 в Цен­тре «Сло­во» нач­нет­ся лек­ция «Исто­ки рус­ской сло­вес­но­сти: как евро­пей­ская поэ­зия повли­я­ла на рус­ских авто­ров». Исто­рик лите­ра­ту­ры, доцент шко­лы фило­ло­гии факуль­те­та гума­ни­тар­ных наук Выс­шей шко­лы эко­но­ми­ки Миха­ил Сверд­лов рас­ска­жет, кто вдох­нов­лял извест­ных поэтов Золо­то­го века, кого из сво­их запад­ных кол­лег чита­ли Пуш­кин, Лер­мон­тов, Тют­чев. Участ­ни­ки попро­бу­ют разо­брать­ся, как свя­за­ны рус­ские и запад­ные авто­ры, кто на кого ори­ен­ти­ро­вал­ся и как это отра­зи­лось на раз­ви­тии поэ­ти­че­ско­го жанра.

Так­же в 15:00 в пави­льоне «Кни­ги» состо­ит­ся музы­каль­но-поэ­ти­че­ский кон­церт «То было ран­нею вес­ной...», орга­ни­зо­ван­ный при под­держ­ке ГМВЦ «РОСИЗО». Под акком­па­не­мент фор­те­пи­а­но сту­ден­ты музы­каль­ных вузов, лау­ре­а­ты все­рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных вокаль­ных кон­кур­сов испол­нят рус­ские пес­ни и роман­сы на тему люб­ви в лите­ра­ту­ре, а так­же арии из зару­беж­ных опер. На кон­цер­те про­зву­чат романс П.И. Чай­ков­ско­го «То было ран­нею вес­ной...» и сере­на­да «О, дитя», про­из­ве­де­ния С. В. Рах­ма­ни­но­ва «Мар­га­рит­ки», «Дитя! Как цве­ток, ты пре­крас­на», «Сирень», тво­ре­ние Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва «Звон­че жаво­рон­ка пенье» и арии из опер В.А. Моцар­та и К.В. Глюка.

Весь день с 11:00 до 20:00 гости «Робостан­ции» могут уви­деть робо­ти­зи­ро­ван­ную копию Алек­сандра Пуш­ки­на. Антро­по­морф­ный робот про­чтет сти­хи извест­но­го поэта голо­са­ми извест­ных дея­те­лей искус­ства — Миха­и­ла Каза­ко­ва, Оле­га Даля, Сер­гея Юрско­го. В про­грам­ме про­зву­чат «Анчар», «На хол­мах Гру­зии», «Про­стишь ли мне рев­ни­вые меч­ты», «Зима», «Зим­нее утро» и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния. Так­же робот Борис, кото­рый любит вести диа­лог с людь­ми, выслу­ша­ет всех юных чте­цов, кто хочет рас­ска­зать свое люби­мое про­из­ве­де­ние наизусть.

Все­мир­ный день поэ­зии (World Poetry Day) учре­жден на 30‑й сес­сии гене­раль­ной кон­фе­рен­ции ЮНЕСКО в 1999 году. Пер­вое празд­но­ва­ние про­шло в Пари­же. В этот день по все­му миру про­хо­дят раз­лич­ные поэ­ти­че­ские кон­цер­ты, автор­ские чте­ния, кон­фе­рен­ции и семи­на­ры, посвя­щен­ные поэтам и их твор­че­ству, пре­зен­та­ции новой поэ­ти­че­ской литературы.

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