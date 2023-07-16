У Джона Кейджа «украли» тишину, а Эда Ширана простили за плагиат: как работает авторское право для музыкантов

«Матрешки»­ авторских прав: как защитить свою музыку от плагиата и случайно не украсть чужую

Одна из самых сложных, острых и актуальных тем в музыкальной индустрии — это защита и монетизация творческих продуктов. Интеллектуальными правами в этой сфере защищаются не только произведения, но и их составные части. Кроме того, помимо авторского права здесь работают смежные права — артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций, а с точки зрения бизнеса добавляются еще и названия брендов, товарные знаки, организационные решения и иногда секреты производства.

Какие результаты творческой деятельности охраняются законом и где пролегают границы их использования, как защитить свои права и эффективно управлять ими, каким должно быть адекватное вознаграждение и как используется музыка для бизнеса — эти и другие вопросы обсудили на «Российской креативной неделе. Москва Фест» ведущие специалисты в области интеллектуальной собственности в рамках сессии «Монетизация и защита: авторское право для музыканта».

Игра в правовую рулетку

— В музыке в сфере авторского права можно наблюдать очень странную и неоднозначную судебную практику. Например, в 2002 году музыкант Майк Батт выпустил альбом кавер-версий классических произведений, в который включил трек с говорящим названием «A One Minute Silence» — «Минута тишины». Музыкант был обвинен в плагиате издательством Edition Peters, владеющим правами на знаменитое сочинение Джона Кейджа «4'33''», и проиграл суд. По итогам еще одного громкого дела Робину Тику и Фарреллу Уильямсу пришлось заплатить внушительную сумму за использование шестиминутной басовой партии из композиции Марвина Гея, а позже, когда она прозвучала в песне Эда Ширана, решение суда стало диаметрально противоположным и иск по обвинению в плагиате был отклонен, — рассказала модератор встречи, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и правовой экономики Digital IP Екатерина Чуковская.

С противоречивыми ситуациями, связанными с использованием авторских прав, сталкивается в своей практике юрист, партнер юридической фирмы Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева:

— В своей практике я уже неоднократно сталкивалась со случаями, когда на одну и ту же фонограмму или произведение претендует сразу несколько лиц, считая себя обладателями исключительных прав. «Страдать» в таких ситуациях могут артисты, которые выпускают новые версии таких произведений, даже если они чистят права. Именно им может поступить претензия от лиц, которые также считают себя обладателями прав, а у них согласия на переработку не спросили. И мы, юристы, разбираем цепочки и решаем эти споры.

Плата за биты

Часто в ситуациях, связанных с обвинениями в плагиате, проблема заключается в том, что в законодательстве не существует четко прописанных норм — например, минимального по длительности отрезка произведения или количества нот, которые можно использовать без согласия автора. Юрисконсульт VK Records, преподаватель НИУ ВШЭ Илья Чамуха уверен, что музыкантам лучше не рисковать, обращаясь к творчеству коллег:

— Есть очень много мифов, что можно без разрешения автора взять три секунды, два такта или четыре ноты из его трека, но это не так. Например, пионеры электроники — участники немецкой группы Kraftwerk — выиграли судебную тяжбу у хип-хоп-исполнительницы Сабрины Сетлюр, связанную с нелегальным использованием всего двух секунд барабанной партии из их композиции «Metall auf Metall». Дело, правда, длилось 20 лет, но стало показательным. Суд пояснил, что длительность заимствованного отрывка не имеет значения — если он узнаваем, то речь уже идет о нарушении прав.

— Мы сталкивались с ситуациями, когда артисты покупали биты на стоке на условиях royalty-free, а потом треки артистов были заблокированы на цифровых платформах из-за претензий битмейкеров, которые требовали выплаты компенсации за незаконное использование. Royalty-free означает, что можно использовать музыку и не платить роялти за использование, но это неравнозначно понятию «бесплатная музыка». Всегда обращаю внимание музыкантов на условия лицензий. Там бывает много подводных камней, — поддержала коллегу Екатерина Калиничева.

Пространство для маневра

По словам Екатерины Чуковской, закон предусматривает определенное количество зон свободного использованя музыкальных произведений, когда разрешение автора не требуется или не нужно очищать права у всех создателей:

— Без согласия правообладателей музыка может использоваться при проведении религиозных, траурных мероприятий, в живом исполнении в социально ориентированных организациях, причем не только в детских садах, школах, вузах, больницах и хосписах, но и в исправительных учреждениях. В других случаях при публичном исполнении достаточно заключить договор с обществом по коллективному управлению правами и один раз заплатить вознаграждение по ставкам, установленным Правительством РФ еще в 1994 году. Также с 2014 года официально разрешено цитирование музыкальных произведений для раскрытия собственного творческого замысла, но важно указывать источник и авторство.

Музыка для бизнеса

В музыкальном контенте нуждаются и представители бизнеса в сфере услуг — владельцы кафе, ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов. Однако они не всегда знают, что послушать трек с колонки на кухне и включить его в шоуруме — это не одно и то же. Музыкальное оформление общественных пространств должно быть легальным.

— Здесь есть простое решение. Если вы хотите открыть ресторан или другую торговую точку и вам нужно аудиооформление, то можете обратиться в сервис FONMIX, который занимается аудиобрендингом, и подобрать уже готовый плейлист лицензионных композиций в зависимости от ваших потребностей, — рассказывает Екатерина Чуковская.

Те, кто занимаются непосредственно креативным бизнесом — владельцы студий видеопродакшна, режиссеры театра и кино, продюсеры, создатели шоу, рекламы, промо-роликов, подкастов, видеоигр и других многосоставных творческих проектов, могут приобрести готовые музыкальные треки, сэмплы и биты на первой российской платформе цифрового контента IPEX. Это биржа интеллектуальных прав, которая объединяет создателей, владельцев контента и тех, кто использует объекты интеллектуальной собственности. О том, чем удобна платформа, рассказал ее директор по маркетингу Евгений Хильченко:

— Правообладатель может разместить свою продукцию на онлайн-витрине и сам решает, по какой цене и на каких условиях он готов предоставить права на ее использование. Об этом он договаривается во внутреннем чате с заказчиком, после чего автоматически формируется пакет документов и на площадке заключается сделка. Таким образом, создателю креативного проекта, которому нужен музыкальный контент, не нужно думать об очистке прав — он сразу приобретает лицензию на использование. Кроме того, цифровые сервисы создаются для того, чтобы упростить для правообладателя процесс управления правами и дать ему возможность монетизировать результаты своей творческой деятельности: она, как и любой другой труд, должна быть оплачена.

Все участники сессии сошлись во мнении, что важно относиться к своему творчеству как к бизнес-продукту, но однозначного ответа на вопрос, какое авторское вознаграждение является адекватным, не существует. Все зависит от уровня популярности, целей, которые преследует автор, и, конечно, его собственной самооценки.

— Особенно осознанно стоит подходить к заключению договоров с партнерами. Недавно я слушал интервью с одним грузинским артистом, трек которого собрал за четыре года больше миллиарда прослушиваний и до сих пор собирает миллион «шазамов» в разных странах ежемесячно. Казалось бы, это успех. Но, к сожалению, музыкант не может измерить его в денежном эквиваленте: он передал все права на трек лейблу по договору отчуждения, получив только фиксированную сумму в момент выхода композиции, — отметил Илья Чамуха.

— Все эти истории подтверждают, что в музыкальном бизнесе мы имеем дело с очень сложной структурой, «матрешкой» интеллектуальных прав. Чтобы защитить себя и уверенно чувствовать себя на рынке, важно знать, как они работают, какие подводные камни существуют. Об этом мы рассказываем в бесплатной образовательной программе для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей в творческой сфере «ПРО.Креатус». В ней принимают участие представители самых разных креативных индустрий, в том числе музыкальной, — резюмировала Екатерина Чуковская.

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