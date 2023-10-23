Как спасти мир от древней магии, когда ты — простой парень из Калязина, а город оказался изолирован от всего мира? Узнаем в современном городском фэнтези «Молот ведьм», съемки которого завершились на этой неделе в Москве. Одну из ролей в сериале исполнит певица Люся Чеботина.

За сценарий сериала отвечал один из самых популярных и титулованных современных российских писателей-фантастов — Олег Дивов, автор более 150 литературных произведений разных форм, на счету которого примерно три десятка книжных премий. «Это первый и очень увлекательный опыт для онлайн-кинотеатра START — взаимодействие с писателем в таком фантастическом жанре. Мы подключили Олега Дивова к созданию сценария и постарались передать фирменную иронию, за которую его любят большое количество фанатов», — рассказал автор идеи сериала, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

Главные роли в проекте исполнят Вадим Соснин («Жена олигарха»), Антон Батырев («Дыхание», «Выжить после»), Матвей Зубалевич («Инсомния»), Алина Воскресенская («Водоворот»), Лиза Юрьева («Нюрнберг») и другие. Режиссерское кресло занял Евгений Бедарев («Пока цветет папоротник», «Тариф новогодний»).

Город Калязин маленький, живописный, в общем-то как и множество таких городов. Ничего необычного, если не считать секретный институт, занимающийся… изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Движимая ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает обращать в леших и русалок жителей города, стремясь к одному — очистить реальный мир от людей и наполнить его сказочными существами. Главный герой Алексей Попов (Вадим Соснин) решает победить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. Вместе с ним в борьбу со злом вступают кузнец Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и программист Илья Муромцев (Антон Батырев). Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление — в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

Антон Батырев, исполнитель роли программиста Ильи Муромцева, рассказывает, что подготовка к роли была долгой:

«Мой герой — современный Илья Муромец. Сотрудник МЧС в прошлом, из-за травмы, которую получил 10 лет назад, он передвигается на инвалидном кресле, но достаточно силен физически. Но сила его не только в этом: он не упал, а нашел себя в компьютерных технологиях. Я долго готовился к роли — программирование освоить не успел, зато привел себя в хорошую физическую форму. Плотно подсел на спорт и на протяжении двух с половиной месяцев ел по восемь раз в день. Причем это не просто еда, а такая правильная и достаточно невкусная еда».

Певица и актриса Люся Чеботина, сыгравшая в сериале блогера, мечтающего о славе, делится впечатлениями о съемках:

«Сериал “Молот ведьм” зацепил меня своей сказочностью, необычным русским стилем. Увидев костюмы и грим, я пришла в восторг — как круто и современно видит любимые всеми поколениями сказки команда проекта! Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно. Моя героиня — блогер из деревни, местная звезда, которая мечтает стать известной певицей. Она мне нравится своей целеустремленностью и упорством. Больше всего запомнились съемки в лесу. Несмотря на то, что я не спала ночь из-за тяжелого графика, красота и магия этого места завораживали».

Для Матвея Зубалевича, который сыграл кузнеца Никиту Добрынина, роль стала совершенно новым опытом — как с точки зрения физической подготовки, так и с точки зрения творчества:

«Мы с моим героем очень похожи: я тоже резкий парень, за словом в карман не полезу, но при этом остаюсь позитивным. Это первая роль, к которой я так усиленно готовился. Я набрал больше 20 килограммов, очень много тренировался и тренируюсь до сих пор — порядка 14 занятий в неделю (силовые, бег, функциональный тренинг). А еще я учился кузнечному делу: теперь умею ковать и знаю свойства металла».

По словам режиссера Евгения Бедарева, проект привлек его, в первую очередь, сценарием:

«”Молот ведьм” заинтересовал меня дикой, в хорошем смысле этого слова, историей. Во-первых, я сам люблю сказки, фэнтези и фантастику. Во-вторых, на обложке стояла фамилия автора — Олег Дивов. А это известный писатель-фантаст, человек, который создает фэнтезийный мир, человек с большим юмором, очень интересный писатель, и его имя — это всегда знак качества. Его мир чем-то напоминает мир братьев Стругацких».

Евгений Бедарев также отмечает, что в сериале смешались не только жанры, но и сказка с реальностью:

«Молот ведьм» — это современная русская сказка, без кокошников и боярских шапок. Для меня это история о том, какой могла бы быть магия, если бы она дошла до наших дней, какими могли стать богатыри, если бы родились в наше время. У нас очень много параллелей с современностью и со сказкой — с Кощеем Бессмертным, Василисой Премудрой, с Калиновым мостом или птицей Сирин. В сценарии все это воплотилось, но в совершенно ином виде. Лешии, например, появляются, но такие, какими мы могли бы их встретить в нашем современном лесу средней полосы России».

Съемки проходили с июня в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области.

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