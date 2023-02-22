В Уфе прошел первый фестиваль «Свой путь»

С 9 по 15 февраля в Уфе, на площадках кинотеатра «Родина» и Дома Актера, прошел Международный кинофестиваль «Свой путь», который ставил себе задачей через обсуждение фильмов конкурсной программы поговорить со зрителем на глубокие, актуальные темы. За семь фестивальных дней было показано 36 фильмов конкурсной программы, прошло 15 обсуждений со зрителями, авторами кино, приглашенными гостями (среди которых актрисы Ирина Гринева, Алена Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, председатель Гильдии драматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, генеральный продюсер Триколор Михаил Анисимов, шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура» Андрей Райкин). География фестиваля охватила Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Армению, Узбекистан, Сербию, Республику Сербскую, Грецию, Норвегию, Великобританию, а также Москву, Санкт-Петербург и другие регионы России.

«Для программы кинофестиваля мы выбрали то кино, сквозь призму которого можно обсудить глубокие темы и события современности и сформировать на них свой собственный, независимый взгляд. Для нас очень важно, что наши взгляды и ценности поддержал Президентский фонд культурных инициатив, который выделил грант на проведение фестиваля. И мы очень рады, что тема своего пути так же оказалась близка и кинематографистам, и зрителям. Обсуждения фильмов были очень насыщенными, интересными и эмоциональными. Зритель в Уфе просто потрясающий – такой вдумчивый и глубокий!», – рассказывает о фестивале его президент Юлия Быба.

В жюри вошли общественные деятели и представители киноиндустрии из России и из-за рубежа: Виктор Васильев (председатель Белорусского союза кинематографистов), Зухра Буракаева (председатель Союза кинематографистов Башкортостана), Таалайбек Кулмендеев (председатель Союза кинематографистов Кыргызстана) – жюри игрового кино; Владимир Головнёв (режиссер, сценарист и продюсер документального кино), Максим Васюнов (журналист, обозреватель «Российской газеты», автор и режиссер документального кино и телевизионных программ), Марко Долаш (сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий) – жюри документального кино.

Их решением были присуждены призы:

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ДНЕВНИК ПОЭТА», режиссёр Булат Юсупов;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА», режиссёр Любовь Борисова;

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «КАЖЕТСЯ, НАВСЕГДА», режиссёр Алёна Олейник;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «САНКИ», режиссёр Суҳроб Кадиров;

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА ИГРОВЫХ ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ГЕННАДИЙ У АППАРАТА», режиссёр Илья Пономарев;

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА НЕИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ОТОРВАННЫЕ», режиссёр Владимир Кривов;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА НЕИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «НЕРАССТАВАНИЕ», режиссёр Наталия Гугуева;

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА НЕИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ВЫХОД», режиссёры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА НЕИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ЧУДОМОБИЛЬ», режиссёр Валентина Коровникова;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА НЕИГРОВЫХ ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ЗАЩИТНИКИ ДУХА», режиссёр Александра Богучарская;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ КОНКУРСА ИГРОВЫХ ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ ФИЛЬМУ «ВЕЛГА», режиссёр Анастасия Нечаева.

Президент Международного кинофестиваля «Свой путь» Юлия Быба вручила свой приз «За следование своему пути в кино и в жизни» – актеру фильма «Не хороните меня без Ивана» Александру Чичахову.

Судьба ГРАН-ПРИ фестиваля была в руках зрителей, которые вручную голосовали за каждый фильм программы. Больше всех баллов по результатам зрительского голосования собрала картина «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ», режиссер Юлия Колесник. На показ фильма 12 февраля пришло столько народу, что зал не вместил всех желающих и по настоятельным просьбам зрителей в кинотеатре «Родина» был устроен повторный показ фильма 15 февраля.

«Мы не случайно выбрали Уфу центром нашего первого кинофестиваля «Свой путь». Это яркий самобытный город со своей индивидуальностью и харизмой. Город, где жители любят и смотрят кино. Город с традициями киноклубов и обсуждений фильмов. Это и центр кинопроизводства – в том числе благодаря киностудии «Башкортостан» и режиссерам, которых рождает башкирская земля. Не случайно лучшим полнометражным игровым фильмом нашего фестиваля по мнению жюри, стал «Дневник поэта» Булата Юсупова», – делится Юлия Быба.

Полный список призов на сайте фестиваля.

Впереди – показы фестиваля в четырех городах России в формате «Свой путь». Избранное»: Тула – с 16 по 22 марта, Кострома – с 30 марта по 5 апреля, Ростов-на-Дону – с 20 по 26 апреля. Также показы пройдут в Москве. Гостям представят фильмы-победители кинофестиваля, фильмы вызвавшие наиболее яркие дискуссии. К обсуждению фильмов будут привлечены медийные личности федерального масштаба и выдающиеся люди региона проведения фестиваля. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм кинофестиваля в данном регионе.

Сайт Международного кинофестиваля «Свой путь»: mywayfestival.ru .

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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