«Учитель фехтования»: Юлия Пересильд и Юрий Стоянов в новой спортивной драме

В Москве стартовали съемки фильма «Учитель фехтования», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия». Спортивная драма выйдет в кинотеатрах осенью 2026 года. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино».

Главные героини — талантливая и волевая саблистка Марина Яковлева (Юлия Пересильд) и её давняя соперница, олимпийская чемпионка Карина Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный, но забытый тренер Адаров (Юрий Стоянов). Под его жестким и непредсказуемым руководством девушкам предстоит побороться за чемпионский титул и доказать свою правду. На дорожке разгорается не просто спортивное противостояние, а глубокий личный конфликт, в котором переплетаются прошлое, амбиции и внутренние страхи.

«Фехтование — удивительный вид спорта, он требует и молниеносной реакции, и умения сохранять хладнокровие в критических ситуациях. Такой же характер и у моей героини. А еще съёмки помогут мне закрыть давний гештальт: в ГИТИСе, как и в других театральных вузах, фехтование преподавали, но полноценно обучиться не получилось — теперь буду навёрстывать прямо на площадке. Кроме того, у нас прекрасная команда — рада вновь встретиться с Антоном Масловым, мы работаем тяжело, кропотливо, но очень счастливо», — говорит актриса Юлия Пересильд.

«Эта история вдохновлена двумя великими спортсменками — вечными соперницами и вечными союзницами. Пока они выступают за свою страну — они одна команда. Но как только выходят на дорожку друг против друга, превращаются в конкуренток. У них появляется новый тренер, которого достали буквально из небытия, из его личных обстоятельств. Этот тренер, учитель фехтования, — это я. Название мне дорого с детства: я очень люблю роман Дюма «Учитель фехтования». Беру у героя его отношения с учениками, его нестандартные методы. А всё, что связано непосредственно с фехтованием, буду делать сам, без дублера, — в этом мне поможет мое спортивное прошлое. И я очень рад вернуться снова в свою юность и взять в руки саблю», — рассказывает актер Юрий Стоянов.

«Учитель фехтования» — это очередной вызов для меня. Это большая спортивная драма про невероятно быстрый спорт — фехтование. Про время, когда весь спорт нашей страны зажат в тиски. Спорт, будто в режиме ожидания. Важно, что мы имеем возможность рассказать про спортсменов, которым последние несколько лет просто не дают выходить на международные площадки. Но ещё важнее, что мы можем рассказать про тренеров, которые продолжают вселять надежду и работать не смотря ни на что. Связь спортсмен-тренер — это очень важно. Часто она меняет весь ход истории. У нас есть великие спортивные драмы в кино, и самые мощные из них — про победы в СССР. Но сейчас наши спортсмены работают не менее упорно, бьются за победы на пределе возможностей. И они не менее значимые. Думаю, что это история про людей, которые совершают чудеса».

К главному актерскому ансамблю присоединились Дмитрий Чеботарёв, Ульяна Пылаева, Полина Романова, Сергей Шанин, Лиза Климова, Татьяна Филатова и другие. В режиссерском кресле — Антон Маслов. Автор сценария — Мария Маслова.