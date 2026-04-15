«Фрисби на ВДНХ»: встречи любительского спортклуба в парке «Останкино»

На выставке, посвященной спортивному развитию столицы до 2030 года, для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы по метанию летающего диска. Тренировки ведет команда «Сокол», неоднократный чемпион России по алтимат-фрисби. Освоить точные и дальние броски может каждый, кому уже исполнилось 14 лет.

Самая известная дисциплина с фрисби — алтимат. Это командная игра, где две группы игроков противостоят друг другу на прямоугольном поле с зачетными зонами на концах. Одна половина поля стремится занести диск в зону соперника, другая — этому мешает. Задача атакующей команды — передавая фрисби друг другу, успешно принять его в зоне противника. Игрок, получивший диск, не может двигаться. Защитники же должны перехватить пас в воздухе или спровоцировать ошибку при передаче, чтобы самим перейти в атаку.

Встречи проводятся дважды в неделю – по средам и пятницам.