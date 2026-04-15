1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Фрисби на ВДНХ»: встречи любительского спортклуба в парке «Останкино»

By editor
19
фрисби на вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

На выставке, посвященной спортивному развитию столицы до 2030 года, для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы по метанию летающего диска. Тренировки ведет команда «Сокол», неоднократный чемпион России по алтимат-фрисби. Освоить точные и дальние броски может каждый, кому уже исполнилось 14 лет.

Самая известная дисциплина с фрисби — алтимат. Это командная игра, где две группы игроков противостоят друг другу на прямоугольном поле с зачетными зонами на концах. Одна половина поля стремится занести диск в зону соперника, другая — этому мешает. Задача атакующей команды — передавая фрисби друг другу, успешно принять его в зоне противника. Игрок, получивший диск, не может двигаться. Защитники же должны перехватить пас в воздухе или спровоцировать ошибку при передаче, чтобы самим перейти в атаку.

Встречи проводятся дважды в неделю – по средам и пятницам.

