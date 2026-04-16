Роман Курцын и Магомед Исмаилов в тизер-трейлере экшен-фильма «Малыш-каратист»

В сети вышли официальные постер и тизер-трейлер масштабного семейного экшена «Малыш-каратист». Яркие зрелищные сцены, дух спортивных соревнований и добрый юмор фильма дополняют актуальные для подростков проблемы – буллинг, поиск своего места, построение доверительных отношений со сверстниками и взрослыми.

В проекте задействован яркий актерский ансамбль: Роман Курцын, Кирилл Плетнев, Полина Максимова. Одну из главных ролей в фильме исполнил знаменитый боец MMA Магомед Исмаилов — это его дебют в полнометражном кино. В картине также задействовано более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцоры, представляющие организации «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна». А главные детские роли исполнили Мирон Проворов («Бременские музыканты», «Злой Город», «Маленький шеф») и дебютанты полного метра, призеры многочисленных спортивных соревнований — Алина Соколова, Мафтун Саидисрибов, Маргарита Харитонова.

В основу концепции фильма легла личная биография продюсера и исполнителя одной из главных ролей — Романа Курцына. «Идея возникла очень давно. Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, — это моменты, которые я сам испытал в детстве. Мне очень хотелось поделиться этой историей», — рассказывает актер. Роман Курцын одновременно входит в Гильдию каскадеров и Гильдию актеров России, а в 2025 году был признан лучшим мастером-наставником в искусстве кинематографа Общественной палатой России. В фильме его навыки из обеих сфер раскрываются в полном объеме: актер лично выполнял все трюки во время съемок. Картина наполнена масштабными и динамичными боевыми сценами в самых живописных локациях.

В центре сюжета история двенадцатилетнего Саши, которому приходится уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Мальчику предстоит столкнуться с новыми вызовами в своей жизни: школьная травля, насмешки и конфликт с местным лидером Маратом. Когда Саша узнает, что его родители пропали во время наводнения, в его жизни наступает переломный момент. Чтобы преодолеть страх и отчаяние главный герой находит новое увлечение – секцию по каратэ, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему обрести новую силу и преодолеть жизненные трудности.

Мирон Проворов, воплотивший роль Саши, готовился к съемкам на протяжении 8 месяцев. Его сенсеем в реальной жизни, как и в фильме, стал Роман Курцын. Оба актера исполнили все трюки самостоятельно. «Я уверен, что после просмотра нашего фильма дети и подростки уберут свои телефоны и начнут заниматься спортом. К сожалению, в наше время многие ребята сталкиваются с буллингом. В фильме мы рассказываем, как выйти из этой ситуации победителем. Потому что выход есть всегда, нужно только постараться его найти», – рассказал Мирон Проворов.

Роль подруги Саши исполнила Алина Соколова – она на протяжении 5 лет готовилась к съемкам в фильме.

«В работе над фильмом «Малыш-Каратист» мы также обратились к воспоминаниям о просмотре легендарной ленты 1984 года — «Парень-каратист», которая стала частью нашего детства и оставила неизгладимый след в сердцах многих. Несмотря на то, что наши сюжеты различны и каждая история уникальна, мы стремились отразить дух той эпохи и ту самую атмосферу спортивной романтики, окружавшую нас в далекие восьмидесятые. Наша цель — не просто создать фильм, а передать послание о дружбе, искренности, упорстве и мечте, вдохновляя новое поколение так же, как когда-то вдохновляли нас», — дополняет генеральный продюсер Михаил Погосов.

Съемки фильма проходили в Пятигорске, Кисловодске и Минеральных водах – благодаря этим локациям проект приобрел особый масштаб. Уникальная архитектура и живописные ландшафты создают неповторимую атмосферу фильма и задают особый колорит. Специально для проекта на видовой точке было построено японское додзё — традиционный тренировочный зал боевых искусств.

Оригинальное музыкальное сопровождение придает экшен-сценам уникальное настроение и характер — специально для фильма рэпер ST написал несколько эксклюзивных треков.

Магомед Исмаилов отмечает, что практически каждая мужская дружба начинается с противостояния, что отразилось и на взаимоотношениях главных героев. «Это очень крутое кино с реальными боевыми сценами. Мы с Ромой получили травмы во время съемок, но все равно досняли финальное противостояние», — рассказал актер.

«»Малыш-каратист» — первый семейный экшен про боевые искусства в российском кино. Это мотивационная история для молодого поколения о дружбе, в которой добро — не просто слово, а сила, помогающая защищать свои права. Уверен, что фильм послужит правильным ориентиром для молодежи и вдохновит многих не только на спортивные достижения, но и поможет в преодолении социальных трудностей», — комментирует генеральный продюсер Михаил Погосов.

