РЕРИХ Святослав Николаевич . Портрет. 1920-е годы. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»

«Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Учитель и ученик. Произведения Николая Рериха → Святослава Рериха → Бориса Смирнова-Русецкого из частных собраний». В экспозиции демонстрируются несколько десятков работ Николая Рериха, Святослава Рериха, Бориса Смирнова-Русецкого. Выставка приурочена ко дням рождения Николая Константиновича Рериха (9 октября, 1874 – 1947) и Святослава Николаевича Рериха (23 октября, 1904 – 1993)

Николай Рерих вошел в историю искусства как один из значительных живописцев, мыслителей, общественных деятелей, ученых, путешественников, писателей. Отец художника и мыслителя Святослава Рериха. Николай Рерих – выпускник Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, ученик Архипа Ивановича Куинджи. Активный участник антрепризы С. П. Дягилева. Николай Константинович – знаток русской культуры и искусства; произведений Рамакришны и Вивекананды, творчества Рабиндраната Тагора. Создатель Пакта Рериха. Организатор исследовательских экспедиций по Азии. При жизни были организованы и с успехом прошли многочисленные международные выставки Рериха в США, а также в Европе – Вене, Праге, Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Париже, Реймсе, Риме, Мальме, Хельсинки.

«Учительство есть высочайшая связь, которую только возможно достичь в наших земных облачениях. Нас ведут Учителя, и мы стремимся к совершенству в нашем почитании Учителя», – писал Николай Рерих. Он стал учителем для своего сына Святослава и идейным наставником для Бориса Смирнова-Русецкого. Николай Константинович оставил после себя оригинальное живописное наследие и многочисленные философские труды. В экспозиции «Центра Искусств. Москва» представлены как ранние работы Николая Рериха, посвященные истории России и христианству, так и зрелые произведения, созданные во время азиатских путешествий семьи Рерихов. Творчество Святослава Рериха также представлено живописью раннего и зрелого периодов из частных собраний.

Вдохновленный древней славянской культурой, Николай Рерих в юности много путешествовал, побывав в разных городах и селах России. В 1906 году он выполнил работу – эскиз мозаики Архангела Михаила в Петропавловской церкви близ Шлиссельбурга, в 35 км от Петербурга. Эта церковь была построена под руководством Владимира Покровского, русского архитектора и художника-реставратора, но мозаики по проекту Рериха выполнил В. А. Фролов. В южном крыле располагалась мозаика Архангела Михаила, разрушенная во время Великой Отечественной войны. Вместе с несколькими фотографиями, сделанными в 1907 году, это произведение – все, что осталось от мозаики Рериха.

Рерих изобразил архангела как победоносного воина верхом на коне, убивающего змея. В 1908 году искусствовед Борис Фармаковский описал произведение так: «Скачущий на багряном коне святой Михаил с малиновыми крыльями бьет черную змею сильной правой рукой».

Семья Рерихов много лет посвятила изучению Индии, с огромным уважением относилась к местному населению, которое продолжает по сей день воздавать им должное. Святослав Рерих признавался: «Когда я пишу портреты, меня главным образом интересует характер человека, и я стараюсь писать портреты с тех людей, которых я знаю». В Индии музой Святослава Николаевича стала его супруга и актриса Девика Рени. На выставке портрет индийской красавицы написан в общих чертах, намечено лицо и одежда, фон, однако, он не был завершен. За долгую творческую жизнь Святослав Рерих создал обширную галерею портретов общественных и политических деятелей, представителей культуры и искусства.

На выставке «Учитель и ученик» также демонстрируется наследие последователя Рерихов Бориса Смирнова-Русецкого (1905 – 1993). Художник не только развивал в своем творчестве идейно-образные достижения наследия Рерихов, но и копировал их картины. В экспозиции представлены важные для понимания идей Николая Рериха картины («Борис и Глеб») в исполнении Бориса Смирнова-Русецкого. Даже находясь в Индии, Рерихи всегда тревожились о судьбах Родины, интересовались ее прошлым и будущем.

Картина «Борис и Глеб» была создана в поздний период жизни Николая Рериха, когда он жил в селении Наггара, расположенном в долине Кулу в Индии. В дневниках Рерих рассуждал о необходимости «воздать должное деятелям земли Русской», чтобы слава русская звучала по всем краям мира. В образах воинов-подвижников и защитников Бориса и Глеба Рерих и вслед за ним Борис Смирнов-Русецкий воплотили самые высокие духовные идеалы. Согласно истории междоусобной борьбы, вспыхнувшей в 1015 году после смерти их отца князя Владимира, братья были убиты своим старшим братом Святополком Окаянным. Народ наделил героев лучшими человеческими качествами, воплотив в них свои духовные идеалы, а Рерих и Смирнов-Русецкий увековечили в живописи образы народных героев.

Выставка в «Центре Искусств. Москва» раскрывает перед зрителями творческий масштаб Николая Рериха и Святослава Рериха. Выставка «Учитель и ученик. Произведения Николая Рериха, Святослава Рериха, Бориса Смирнова-Русецкого из частных собраний» имеет значительный интерес для ценителей искусства, поскольку экспонируются работы из частных собраний, редко представляемых в государственных музеях. Вошедшие в состав выставки произведения демонстрируют наследие Рерихов как целостное явление российской и мировой культуры.

РЕРИХ Николай Константинович. Гималаи. Вид Канченджанги. 1935 или 1936. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»

СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ Борис Алексеевич. Борис и Глеб (по работе Н. К. Рериха (1942). 1990. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»







СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ Борис Алексеевич. Хребты Синюхи. 1959. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»





РЕРИХ Николай Константинович. Архангел Михаил. 1906. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»

РЕРИХ Николай Константинович. Воин. Середина 1890-х годов. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»

РЕРИХ Николай Константинович. Вечернее зарево. Гималаи. Рассвет. 1938. Частное собрание, «Центр Искусств. Москва»

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