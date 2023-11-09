Завершился VI Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», проходивший с 31 октября по 4 ноября в московском Театре Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В этом году на «Территории жеста» собрались творческие коллективы, играющие на жестовом языке, из разных регионов России, а также из Беларуси и Армении.
В конкурсной программе участвовали мини-спектакли и полноформатные драматические, музыкальные, пластические постановки. Жюри во главе с актрисой театра и кино Диной Корзун провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.
4 ноября на торжественной церемонии закрытия фестиваля было оглашено приветственное послание министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в котором, в частности, говорилось: «Этот фестиваль стал воплощением объединяющей силы искусства, которое говорит со всеми на универсальном языке — языке чувств, эмоций и переживаний. “Территория жеста” открывает двери в мир театра для каждого, создает совершенно уникальные творческие форматы, вдохновляет на новые свершения. Я благодарна каждому участнику и организатору фестиваля за вашу силу духа и преданность искусству».
Свои приветствия организаторам, участникам и гостям фестиваля передал также председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации народный артист России Александр Калягин. «Это замечательно, что есть фестиваль, который помогает одаренным людям с проблемами слуха проявить себя в искусстве театра, — написал глава СТД. — Таких людей, я уверен, очень много, и дать им возможность продемонстрировать свои таланты, очень важно». В заключение своего письма Калягин подчеркнул: «Хочу, чтобы вы помнили: в театральном пространстве вы занимаете свое достойное место, вы члены нашей большой театральной семьи».
Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в своем выступлении особо отметил, что церемония проходит в День народного единства и подчеркнул важность взаимного уважения. Фестиваль «Территория жеста» — это наш мирный мир!» — сказал он.
На церемонии были объявлены итоги театрального форума. Поздравляя призеров, Председатель жюри фестиваля Дина Корзун подчеркнула: «Пусть то, что вы увидели у своих коллег, вдохновляет вас на новые творческие свершения - ведь это очень правильно - вдохновляться работой коллег! Не переставайте расти, и вас ждёт большая и интересная дорога в театральном искусстве!».
- Специальным призом Жюри были отмечены спектакли «Возвращайтесь домой» Санкт-Петербургского театра глухих, «Один день из жизни скамейки» Забайкальского РО ВОГ и «Осенняя история» Народного театра «Инклюзион» Гомельского городского центра инклюзивной культуры.
- Приз за лучший театральный костюм был также присужден петербуржцам — «У Театру» за спектакль «Галантные глупости».
- Награду за лучшее художественное оформление спектакля получила группа «NRAV» из Минска за одноименное шоу.
- В номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержал Гайк Исраелян (Театр «Форма», Ереван) с постановкой «Вай вай».
- Лучший актером-диктором Жюри признало Владимира Рахова, озвучившего роли Старика и Оратора в спектакле московского Театра Мимики и Жеста «Стулья». Исполнитель роли Оратора в этом спектакле Сергей Родин получил приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
- Награду за лучшую женскую роль второго плана Жюри присудило Анастасии Галкиной, исполнившей роль Бабы в постановке «Чудная баба» (Творческая студия «ЧудННые», Нижний Новгород).
- В номинации «Лучшая мужская роль» призером стал артист творческого коллектива «Зажигай» из Ижевска Роман Николаев, сыгравший Ваньку в трагикомедии «Мой зять украл машину дров».
- Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Театра Мимики и Жеста Алене Молосновой, исполнившей роль Старухи в спектакле «Стулья».
- Лучшим театральным дебютом был признан спектакль «Мой зять украл машину дров» Театра неслышащих актеров «Свой голос» из Новосибирска.
- Лучшим спектаклем малой формы Жюри назвало постановку «Мой зять украл машину дров» Ижевского Творческого коллектива неслышащих артистов «Зажигай» (режиссер — Алексей Раев).
- В номинации «Лучший спектакль» победила постановка Самарского молодежного экспериментального театра «Республика ШКИД» (режиссер — Лилия Третьякова).
- Лучшим театральным коллективом Жюри признало «У Театр» из Санкт-Петербург, показавший на фестивале литературный спектакль «Галантные глупости» (режиссер — Елена Багрова).
- Мастер сцены Театра Мимики и Жеста Максим Тиунов был отмечен за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Прощаясь с участниками и гостями шестой «Территории жеста», председатель Оргкомитета фестиваля, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин сказал: «Я хочу выразить глубокую признательность Министерству культуры Российской Федерации, благодаря поддержке которого мы уже шесть лет подряд проводим этот театральный форум, такой важный для всех нас. Я хочу поблагодарить тех, кто приехал на фестиваль. Благодаря вам, мы понимаем, что театральное искусство на жестовом языке полноценно существует и развивается по всей нашей огромной стране и за ее пределами. Мы увидели замечательные работы, и я понимаю, насколько непросто было Жюри сделать свой выбор. И я от всей души признателен членам Жюри за их непростую работу. Мы не прощаемся, потому что здесь, в магической атмосфере “Территории жеста” возникают крепкие и долгие творческие связи. Мы ждем всех вас на следующем фестивале!».
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