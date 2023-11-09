Завершился VI Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», проходивший с 31 октября по 4 ноября в московском Театре Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В этом году на «Территории жеста» собрались творческие коллективы, играющие на жестовом языке, из разных регионов России, а также из Беларуси и Армении.

В конкурсной программе участвовали мини-спектакли и полноформатные драматические, музыкальные, пластические постановки. Жюри во главе с актрисой театра и кино Диной Корзун провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.

4 ноября на торжественной церемонии закрытия фестиваля было оглашено приветственное послание министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в котором, в частности, говорилось: «Этот фестиваль стал воплощением объединяющей силы искусства, которое говорит со всеми на универсальном языке — языке чувств, эмоций и переживаний. “Территория жеста” открывает двери в мир театра для каждого, создает совершенно уникальные творческие форматы, вдохновляет на новые свершения. Я благодарна каждому участнику и организатору фестиваля за вашу силу духа и преданность искусству».

Свои приветствия организаторам, участникам и гостям фестиваля передал также председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации народный артист России Александр Калягин. «Это замечательно, что есть фестиваль, который помогает одаренным людям с проблемами слуха проявить себя в искусстве театра, — написал глава СТД. — Таких людей, я уверен, очень много, и дать им возможность продемонстрировать свои таланты, очень важно». В заключение своего письма Калягин подчеркнул: «Хочу, чтобы вы помнили: в театральном пространстве вы занимаете свое достойное место, вы члены нашей большой театральной семьи».

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в своем выступлении особо отметил, что церемония проходит в День народного единства и подчеркнул важность взаимного уважения. Фестиваль «Территория жеста» — это наш мирный мир!» — сказал он.

На церемонии были объявлены итоги театрального форума. Поздравляя призеров, Председатель жюри фестиваля Дина Корзун подчеркнула: «Пусть то, что вы увидели у своих коллег, вдохновляет вас на новые творческие свершения - ведь это очень правильно - вдохновляться работой коллег! Не переставайте расти, и вас ждёт большая и интересная дорога в театральном искусстве!».

Специальным призом Жюри были отмечены спектакли «Возвращайтесь домой» Санкт-Петербургского театра глухих, «Один день из жизни скамейки» Забайкальского РО ВОГ и «Осенняя история» Народного театра «Инклюзион» Гомельского городского центра инклюзивной культуры.

Приз за лучший театральный костюм был также присужден петербуржцам — «У Театру» за спектакль «Галантные глупости».

Награду за лучшее художественное оформление спектакля получила группа «NRAV» из Минска за одноименное шоу.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержал Гайк Исраелян (Театр «Форма», Ереван) с постановкой «Вай вай».

Лучший актером-диктором Жюри признало Владимира Рахова, озвучившего роли Старика и Оратора в спектакле московского Театра Мимики и Жеста «Стулья». Исполнитель роли Оратора в этом спектакле Сергей Родин получил приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Награду за лучшую женскую роль второго плана Жюри присудило Анастасии Галкиной, исполнившей роль Бабы в постановке «Чудная баба» (Творческая студия «ЧудННые», Нижний Новгород).

В номинации «Лучшая мужская роль» призером стал артист творческого коллектива «Зажигай» из Ижевска Роман Николаев, сыгравший Ваньку в трагикомедии «Мой зять украл машину дров».

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Театра Мимики и Жеста Алене Молосновой, исполнившей роль Старухи в спектакле «Стулья».

Лучшим театральным дебютом был признан спектакль «Мой зять украл машину дров» Театра неслышащих актеров «Свой голос» из Новосибирска.

Лучшим спектаклем малой формы Жюри назвало постановку «Мой зять украл машину дров» Ижевского Творческого коллектива неслышащих артистов «Зажигай» (режиссер — Алексей Раев).

В номинации «Лучший спектакль» победила постановка Самарского молодежного экспериментального театра «Республика ШКИД» (режиссер — Лилия Третьякова).

Лучшим театральным коллективом Жюри признало «У Театр» из Санкт-Петербург, показавший на фестивале литературный спектакль «Галантные глупости» (режиссер — Елена Багрова).

Мастер сцены Театра Мимики и Жеста Максим Тиунов был отмечен за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Прощаясь с участниками и гостями шестой «Территории жеста», председатель Оргкомитета фестиваля, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин сказал: «Я хочу выразить глубокую признательность Министерству культуры Российской Федерации, благодаря поддержке которого мы уже шесть лет подряд проводим этот театральный форум, такой важный для всех нас. Я хочу поблагодарить тех, кто приехал на фестиваль. Благодаря вам, мы понимаем, что театральное искусство на жестовом языке полноценно существует и развивается по всей нашей огромной стране и за ее пределами. Мы увидели замечательные работы, и я понимаю, насколько непросто было Жюри сделать свой выбор. И я от всей души признателен членам Жюри за их непростую работу. Мы не прощаемся, потому что здесь, в магической атмосфере “Территории жеста” возникают крепкие и долгие творческие связи. Мы ждем всех вас на следующем фестивале!».

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