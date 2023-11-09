РЕМНЕВ Андрей Владимирович (Род. 1962). Волга-Матушка. 2022. «Центр Искусств. Москва»

«Центр Искусств. Москва» представил выставку «Русло» современного российского живописца Андрея Владимировича Ремнева (род. 1962).

Первоначальное художественное образование Ремнев получил в мастерской заслуженного художника РСФСР Ф.В. Шапаева и в Московском художественном училище памяти 1905 года. Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (мастерскую К. Тутеволь и Е. Максимова) и Академию художеств Карлсруэ в Германии. Учился иконописи под руководством иконописца о. Вячеслава (Савиных) в Спасо-Андронниковом монастыре в Москве. Глубокое знание традиций русской иконы и искусства эпохи Возрождения позволяет Андрею Ремневу творчески переосмыслять наследие прошлого и обогащать современную культуру образами, которые «несут на себе отпечаток вечности», – так автор картин пишет о своих работах.

В «Центре Искусств. Москва» Андрей Ремнев экспонируется уже второй раз. «В период проведения регулярных персональных зарубежных выставок мне часто приходилось слышать об определении моего творчества как чисто русского, а тема реки на протяжении долгого времени живет в моих картинах и не теряет своей остроты. Два этих начала соединились в названии новой выставки “Русло”», – свидетельствует сам Андрей Ремнев.

Тема воды, образы классического западноевропейского искусства и художественные традиции русской иконописи органически совмещены в живописи Андрея Ремнева. Сам художник пишет о себе: «Место моего рождения – подмосковный город Яхрома. Это место расположено на высоких холмах, с которых открываются перспективы, близкие к брейгелевским. Пересеченная местность со значительными перепадами высот, канал, соединяющий реки Москва и Волга, небольшие реки, леса и деревни, соседский старинный город Дмитров – ровесник Москвы, корабли, которые двигались по каналу и обгоняющие их железнодорожные составы – все это можно было видеть из окна моего дома с самого рождения. Картина, которая включает в себя все разнообразие мира. Так что я могу сказать, что для меня впечатления моего детства и юности – прекрасная природа и необыкновенные люди, окружавшие меня, – являются наиболее важными. В музее Спасо-Андроникова монастыря, в Москве, я копировал лучшие образцы древнерусской живописи XV – XVII веков. В тоже время я работал над своими картинами. В этот период окончательно сложилась моя собственная техника живописи, которая строится на соединении приемов древнерусской иконописи, русской живописи XVIII века, композиционных находок «Мира искусства» и русского конструктивизма. Подобно художникам прошлого, я использую натуральные пигменты, стертые на желтке».

Значительная часть экспонируемых работ, объединены темой воды. «Пейзаж «Круча» относится к фантазийным ландшафтам и родился как рабочий этюд для большой заказной работы. Здесь реализовалась мечта еще студенческих времен адаптировать условную красочную палитру фресок XVII века Ростова Великого для работы с развитым живописным пространством и состоянием природы. Сочетание матовой поверхности красочного слоя, лежащего на грунте, имитирующем штукатурку, дает особое звучание цвета».

В своем творчестве Андрей Ремнев также поднимает культурно-экологическую тему затопленных городов. «Образ затопленного города очень волнует меня. Города обычно уходят под воду. Есть мифические вроде Китежа, а есть реальные. Корчева, Весьегонск, Калязин, Молога, которые частично или совсем были поглощены стихией. Причем произошло это по вине человека. Ощущение рукотворности этого процесса я очень хорошо чувствую, когда смотрю на гидросооружения канала Москва-Волга. С самого детства и по сей день сила почти мистического ужаса от воды, скованной бетоном, не проходит. Сердце города – базарная площадь и торговые ряды. Торговки тканями – героини картины. Лоскуты, которые они продают, как свитое Ангелом Апокалипсиса пространство, где реальность перепуталась с вымыслом», – свидетельствует Андрей Ремнев.

РЕМНЕВ Андрей Владимирович (Род. 1962). Зенит. 2021. «Центр Искусств. Москва»

РЕМНЕВ Андрей Владимирович (Род. 1962). Молога, 2023. «Центр Искусств. Москва»

РЕМНЕВ Андрей Владимирович (Род. 1962). Круча. 2021. «Центр Искусств. Москва»

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