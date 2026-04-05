Музей Победы сохранит раритеты Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бойко

В дар на вечное хранение Музею Победы передали охотничье ружье и парадную генеральскую саблю Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Василия Бойко. Реликвии бережно сохранили его потомки — внук Василий Пучков, внучка Вера Рындич и его правнук Илья Черняев.

«Музей Победы — это главный музей, посвящённый Великой Отечественной войне. И я хочу, чтобы реликвии дедушки видели люди, которые сюда приходят, чтобы они знали о нем, потому что он был выдающимся человеком. Дед прошел три войны — советско-финскую, Великую Отечественную, буквально с первых дней, и советско-японскую. Уже в 1940 году он стал Героем Советского Союза. У него много наград высокого уровня. Всю свою жизнь дедушка связал с армией. Потом преподавал в Академии Генштаба», – рассказал внук Василия Бойко – Василий Пучков.

Потомки много лет хранили охотничье ружье Василия Бойко с дарственной надписью от министра обороны, Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Дед любил охотиться. Не скажу, что всегда, но после войны уж точно. Поскольку Георгий Константинович знал об увлечении деда, он в 1957 году подарил ему это ружье. Это был не личный, а официальный подарок на день рождения. Георгий Константинович был тогда министром обороны», – поделился Василий Пучков.

Внук Героя с теплотой вспоминает о том, как каждый год в День Победы ходил с дедушкой на встречи ветеранов в Парк Горького.

«После завершения парада именно там ветераны собирались, общались. Стояли с табличками: «Такая-то армия, такая-то дивизия». У меня осталось много фотографий с тех встреч. Дед в этот день надевал все свои награды», – рассказал Василий Пучков.

Кроме того, в дар Музею Победы передали парадную генеральскую саблю Василия Бойко. Это не боевое оружие, сабля использовалась как часть мундира.

«Эти реликвии, которые хранил дед, а после его ухода хранили мы, они, мне кажется, сейчас ещё даже более актуальны. Мне хочется, чтобы их видели не только члены нашей семьи, но и другие люди, и главное — дети. Как учитель по профессии я понимаю, насколько важно передавать память и историю нашим детям. Я специально сегодня приехала в Музей Победы вместе с сыном», — сказала внучка Героя Вера Рындич.

«Когда я появилась на свет, дедушка уже был достаточно старенький. Но я очень хорошо его помню. Он всю жизнь любил только свою жену. Он очень бережно относился к семейным ценностям, к Родине. Его всегда волновала обстановка в стране. Еще я знаю, что он был очень любящим жизнь и очень целеустремлённым. У него любимое слово было «лечу», — добавила она.

Василий Бойко родился 28 февраля 1907 года в селе Водяное Звенигородского уезда Киевской губернии в семье крестьянина-бедняка. Окончив пять классов сельской школы, батрачил у кулаков, затем работал в родном селе председателем сельсовета.

В октябре 1929 года был призван в ряды Красной Армии. Василий Бойко принимал участие в советско-финской войне. 5 марта 1940 года заменил выбывшего из строя комиссара полка и повёл солдат в атаку, а 9 марта при попытке противника окружить наблюдательный пункт полка, собрав работников штаба, повёл их в контратаку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года старшему политруку Василию Романовичу Бойко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1941 году Герой окончил Военно-политическую академию.

С июля по октябрь 1941 года служил военкомом 181-й стрелковой дивизии, с октября 1941 по июнь 1942 года — военкомом 183-й стрелковой дивизии, с июня по август 1942 года — членом Военного Совета 58-й армии, а с 1942 года — членом Военного совета 39-й армии. Принимал участие в военных действиях советско-японской войны.

В 1949 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1950 по 1953 годы работал военным атташе при посольстве СССР в Венгерской Народной Республике, с 1955 по 1961 годы — членом Военных Советов Белорусского и с сентября 1957 года — Уральского военных округов. С августа 1961 по 1971 годы — начальник политотдела Военной академии Генерального штаба ВС. В 1971 году генерал-лейтенант Василий Бойко вышел в отставку. Жил в Москве. Ушел из жизни 3 апреля 1996 года.