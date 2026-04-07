Выставка «Память – наше богатство» открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась масштабная выставка «Память — наше богатство», посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны. Экспозицию подготовят в рамках программы «Школьный музей Победы».

«На выставке свои раритеты представят школьные музеи из Москвы, Новосибирска и Томска. Эти реликвии расскажут о судьбе героев, познакомят с их историями. Среди них — участники Московской битвы и парада 7 ноября на Красной площади, сражения на Курской дуге и форсирования Днепра, ополченцы и труженики тыла. Школы трех регионов бережно сохранили память о тех, кто внес свой вклад в Победу», — отметили в Музее Победы.

В экспозиции представлено около 40 раритетов — личные вещи, предметы вооружения, фотографии, документы, рисунки, печатные издания и не только. Среди интересных экспонатов — аттестат выпускника Михельсоновской школы 1941 года, выданный Генриху Калинникову всего за три дня до войны. Он был призван Московским ОВК в июле 1941 года. После окончания краткосрочных курсов получил звание лейтенанта. Был командиром танка, участвовал в битве на Курской дуге, погиб в танковом сражении под Прохоровкой 6 августа 1943 года. Кроме того, у гостей будет возможность послушать письмо его матери, которое Генрих даже не успел прочесть (в разделе «Голоса Победы» в экспозиции музея на Поклонной горе «Путь к Победе»).

В витринах – копию ордена Отечественной войны II степени участника Парада 7 ноября 1941 года Николая Герасимова. Николай Михайлович ушел на фронт добровольцем и попал в дивизию особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Герасимов прошел всю войну от Москвы до Берлина, участвовал в Курской битве, служил снайпером и сапером.

Отдельный раздел выставки в Музее Победы ознакомит с историей Томского военного училища и боевым путем его выпускников. Так, посетители увидят офицерскую планшетку выпускника 1941 года, участника Курской битвы Петра Трофимова, фотографии Героя Советского Союза, участника Курской битвы, форсирования Днепра, Десны и Припяти, участника освобождения Польши Дмитрия Бакурова. На боевой счет командира батареи записано до 200 уничтоженных гитлеровцев, 7 пулеметных точек, 2 миномета, 1 орудие и 4 танка.

Выставку в музее на Поклонной горе подготовили ГБОУ города Москвы «Школа № 2036», МАОУ школа «Перспектива» города Томска, МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, МАДОУ «Детский сад № 346» города Новосибирска.