Музей-театр «Булгаковский Дом» открывает выставку работ «солнечных» детей

2 декабря в Арт-фойе музея-театра «Булгаковский дом» состоится открытие выставки итоговых работ, созданных в рамках проекта «Социализация детей с синдромом Дауна средствам искусства». Это совместная работа «Булгаковского дома» и «Центра династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств».

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Партнером проекта выступил «Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств».

«Начиная с февраля 2022 года, дети учились работать с пластилином и глиной под руководством опытных преподавателей-скульпторов, а также беседовали о ремесле скульптора с профессионалами — Филиппом Рукавишниковым и Иваном Балашовым», — прокомментировал исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова.

Дети стали настоящими скульпторами, которые вкладывают в свои работы мастерство и творческую фантазию. И, конечно же, как и каждому Мастеру, ребятам важно, чтобы их работы увидели. Поэтому после занятий каждый участник нес свою работу домой, чтобы ее оценили самые близкие и родные. Но настал момент, когда ребята готовы показать результат своего творчества широкому кругу зрителей.

На выставке будут представлены небольшие скульптуры и гипсовые панно, созданные детьми на занятиях по скульптуре. Экспонироваться работы будут в декорациях спектакля-невидимки «Белые ночи», представляющих собой улицы Санкт-Петербурга. Ажурное кружево чугунных оград, цепи мостов и скульптуры отлично дополняют и подчеркивают эстетику.

«Это символичное объединение двух больших инклюзивных проектов, реализованных музеем-театром «Булгаковский Дом» в 2022 году, призвано показать, как искусство может объединить самых разных людей, и доказывает известное утверждение автора «Белых ночей» о том, что мир спасет красота», - поделилась Елена Шельдяева, руководитель социальных проектов музея-театра «Булгаковский Дом».

В рамках открытия выставки пройдут выступления детей с синдромом Дауна — подопечных Школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», главного партнера проекта.

Также будет организован открытый мастер-класс, где вместе с участниками проекта все желающие смогут попробовать себя в роли самых настоящих скульпторов.

В день открытия для родителей детей-участников проекта и гостей выставки будет организована экскурсия по музею-театру «Булгаковский Дом».

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